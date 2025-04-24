ترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
بلا قيود
لماذا تتصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن في بؤرة التوتر والتصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
08:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:32 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
16:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250424/ترامب-من-الصعب-على-أوكرانيا-استعادة-القرم-1099866681.html
ترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم
ترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ستكون هناك اجتماعات مهمة للغاية بشأن أوكرانيا، في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه "من الصعب على كييف... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T18:51+0000
2025-04-24T18:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096919715_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_943f9335b7ba8fa11d61b2b6e8ba0a65.jpg
وقال ترامب في البيت الأبيض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "نريد إنهاء هذه الحرب (الأوكرانية) بسرعة. أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، وسنرى ما سيحدث".وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستقبل شروط الاتفاق: "أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. أعتقد أننا سننتهي من هذا الأمر قريبًا".وأضاف ترامب أن كييف "تنازلت" عن القرم دون إطلاق رصاصة واحدة، وسيكون من الصعب استعادتها.وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية، قال ترامب: "الأمر يعتمد على الأراضي. لقد قاتلوا، وخسروا الكثير من الأراضي، وسنفعل كل ما في وسعنا، بالعمل مع أوكرانيا".وأعرب ترامب عن ثقته في أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من محادثات أوكرانيا لأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، في حين اقترح السؤال مجددا عن احتمالات تخلي واشنطن عن جهود حل الصراع خلال أسبوعين.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي، وفي وقت لاحق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.ترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحةالكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250424/ترامب-لدي-موعد-نهائي-للتوصل-إلى-اتفاق-بين-روسيا-وأوكرانيا-1099864578.html
https://sarabic.ae/20250424/ترامب-روسيا-مستعدة-للتوصل-لاتفاق-بشأن-أوكرانيا----1099840445.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096919715_22:0:1087:799_1920x0_80_0_0_208297ce31fc2f2326bf2a730381c20e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

ترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم

18:51 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ستكون هناك اجتماعات مهمة للغاية بشأن أوكرانيا، في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه "من الصعب على كييف استعادة القرم، التي تم تسليمها إلى روسيا، دون إطلاق رصاصة واحدة".
وقال ترامب في البيت الأبيض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "نريد إنهاء هذه الحرب (الأوكرانية) بسرعة. أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، وسنرى ما سيحدث".

وتابع: "ستكون هناك اجتماعات بالغة الأهمية في الأيام القليلة المقبلة".

وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستقبل شروط الاتفاق: "أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. أعتقد أننا سننتهي من هذا الأمر قريبًا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: لدي موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا
17:08 GMT
وأضاف ترامب أن كييف "تنازلت" عن القرم دون إطلاق رصاصة واحدة، وسيكون من الصعب استعادتها.

وقال: "سُلِّمت القرم في عهد الرئيس الأمريكي (الأسبق) باراك حسين أوباما، ولا علاقة لي بالأمر. لقد اتخذوا قرارًا. لم تُطلَق أي رصاصة، بل سلَّموها فحسب. والآن يقولون، هل يُمكنكم إعادتها؟ أعتقد أن ذلك سيكون صعبًا للغاية".

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية، قال ترامب: "الأمر يعتمد على الأراضي. لقد قاتلوا، وخسروا الكثير من الأراضي، وسنفعل كل ما في وسعنا، بالعمل مع أوكرانيا".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
ترامب: روسيا مستعدة للتوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا
07:33 GMT
وأعرب ترامب عن ثقته في أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من محادثات أوكرانيا لأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، في حين اقترح السؤال مجددا عن احتمالات تخلي واشنطن عن جهود حل الصراع خلال أسبوعين.

وقال: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق. وإذا توصلنا إلى اتفاق، فسيكون ذلك رائعًا، ولن نضطر للقلق بشأن سؤالك. يمكنك طرح هذا السؤال خلال أسبوعين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي، وفي وقت لاحق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.
ترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحة
الكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала