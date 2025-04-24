https://sarabic.ae/20250424/ترامب-من-الصعب-على-أوكرانيا-استعادة-القرم-1099866681.html

ترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم

ترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ستكون هناك اجتماعات مهمة للغاية بشأن أوكرانيا، في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه "من الصعب على كييف... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T18:51+0000

2025-04-24T18:51+0000

2025-04-24T18:51+0000

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وقال ترامب في البيت الأبيض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "نريد إنهاء هذه الحرب (الأوكرانية) بسرعة. أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، وسنرى ما سيحدث".وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستقبل شروط الاتفاق: "أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. أعتقد أننا سننتهي من هذا الأمر قريبًا".وأضاف ترامب أن كييف "تنازلت" عن القرم دون إطلاق رصاصة واحدة، وسيكون من الصعب استعادتها.وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية، قال ترامب: "الأمر يعتمد على الأراضي. لقد قاتلوا، وخسروا الكثير من الأراضي، وسنفعل كل ما في وسعنا، بالعمل مع أوكرانيا".وأعرب ترامب عن ثقته في أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من محادثات أوكرانيا لأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، في حين اقترح السؤال مجددا عن احتمالات تخلي واشنطن عن جهود حل الصراع خلال أسبوعين.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي، وفي وقت لاحق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.ترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحةالكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250424/ترامب-لدي-موعد-نهائي-للتوصل-إلى-اتفاق-بين-روسيا-وأوكرانيا-1099864578.html

https://sarabic.ae/20250424/ترامب-روسيا-مستعدة-للتوصل-لاتفاق-بشأن-أوكرانيا----1099840445.html

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