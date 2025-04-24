https://sarabic.ae/20250424/ترامب-من-الصعب-على-أوكرانيا-استعادة-القرم-1099866681.html
ترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم
ترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ستكون هناك اجتماعات مهمة للغاية بشأن أوكرانيا، في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه "من الصعب على كييف... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T18:51+0000
2025-04-24T18:51+0000
2025-04-24T18:51+0000
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وقال ترامب في البيت الأبيض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "نريد إنهاء هذه الحرب (الأوكرانية) بسرعة. أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، وسنرى ما سيحدث".وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستقبل شروط الاتفاق: "أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. أعتقد أننا سننتهي من هذا الأمر قريبًا".وأضاف ترامب أن كييف "تنازلت" عن القرم دون إطلاق رصاصة واحدة، وسيكون من الصعب استعادتها.وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية، قال ترامب: "الأمر يعتمد على الأراضي. لقد قاتلوا، وخسروا الكثير من الأراضي، وسنفعل كل ما في وسعنا، بالعمل مع أوكرانيا".وأعرب ترامب عن ثقته في أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من محادثات أوكرانيا لأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، في حين اقترح السؤال مجددا عن احتمالات تخلي واشنطن عن جهود حل الصراع خلال أسبوعين.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي، وفي وقت لاحق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.ترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحةالكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250424/ترامب-لدي-موعد-نهائي-للتوصل-إلى-اتفاق-بين-روسيا-وأوكرانيا-1099864578.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
ترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه ستكون هناك اجتماعات مهمة للغاية بشأن أوكرانيا، في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه "من الصعب على كييف استعادة القرم، التي تم تسليمها إلى روسيا، دون إطلاق رصاصة واحدة".
وقال ترامب في البيت الأبيض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "نريد إنهاء هذه الحرب (الأوكرانية) بسرعة. أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا، وسنرى ما سيحدث".
وتابع: "ستكون هناك اجتماعات بالغة الأهمية في الأيام القليلة المقبلة".
وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستقبل شروط الاتفاق: "أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. أعتقد أننا سننتهي من هذا الأمر قريبًا".
وأضاف ترامب أن كييف "تنازلت" عن القرم دون إطلاق رصاصة واحدة، وسيكون من الصعب استعادتها.
وقال: "سُلِّمت القرم في عهد الرئيس الأمريكي (الأسبق) باراك حسين أوباما، ولا علاقة لي بالأمر. لقد اتخذوا قرارًا. لم تُطلَق أي رصاصة، بل سلَّموها فحسب. والآن يقولون، هل يُمكنكم إعادتها؟ أعتقد أن ذلك سيكون صعبًا للغاية".
وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية، قال ترامب: "الأمر يعتمد على الأراضي. لقد قاتلوا، وخسروا الكثير من الأراضي، وسنفعل كل ما في وسعنا، بالعمل مع أوكرانيا".
وأعرب ترامب عن ثقته في أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من محادثات أوكرانيا لأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، في حين اقترح السؤال مجددا عن احتمالات تخلي واشنطن عن جهود حل الصراع خلال أسبوعين.
وقال: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق. وإذا توصلنا إلى اتفاق، فسيكون ذلك رائعًا، ولن نضطر للقلق بشأن سؤالك. يمكنك طرح هذا السؤال خلال أسبوعين".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا
، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي، وفي وقت لاحق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.