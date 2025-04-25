https://sarabic.ae/20250425/بوتين-يستقبل-ويتكوف-في-الكرملين-1099888647.html
بوتين يستقبل ويتكوف في الكرملين ... فيديو
بوتين يستقبل ويتكوف في الكرملين ... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T11:33+0000
2025-04-25T11:33+0000
2025-04-25T12:24+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
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استقبل الرئيس الروسي المبعوث الأمريكي في الكرملين، حيث سأله ويتكوف لدى دخوله المكتب: "كيف حالك يا سيادة الرئيس؟"، أجاب بوتين: "ممتاز، شكرًا لك! وكيف حالك؟" ومدّ يده إلى ضيفه لمصافحته. وأضاف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي: "أنا سعيدٌ جدًا برؤيتك!". وبعد ذلك، توجها إلى طاولة الحوار.ويشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي يعقد اليوم الجمعة في موسكو.وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين اليوم الجمعة.وقال بيسكوف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف في الكرملين".وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى أن المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا تسير بشكل جيد والاتفاق "قريب للغاية".وأكد ترامب أن شبه جزيرة القرم "ستظل جزءا من روسيا" في إطار اتفاق السلام حول أوكرانيا، موضحا: "ستبقى شبه جزيرة القرم تابعة لروسيا. وزيلينسكي يدرك ذلك، والجميع يعلم أنها (شبه جزيرة القرم) تحت سيطرتهم منذ زمن طويل".
https://sarabic.ae/20250425/إعلام-يكشف-عن-مسودة-التسوية-الأمريكية-للأزمة-الأوكرانية-1099884198.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين يستقبل ويتكوف في الكرملين ... فيديو
11:33 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 12:24 GMT 25.04.2025)
يتبع
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية.
استقبل الرئيس الروسي المبعوث الأمريكي في الكرملين، حيث سأله ويتكوف لدى دخوله المكتب: "كيف حالك يا سيادة الرئيس؟"، أجاب بوتين: "ممتاز، شكرًا لك! وكيف حالك؟" ومدّ يده إلى ضيفه لمصافحته. وأضاف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي: "أنا سعيدٌ جدًا برؤيتك!". وبعد ذلك، توجها إلى طاولة الحوار.
ويشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي يعقد اليوم الجمعة في موسكو.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين اليوم الجمعة.
وقال بيسكوف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف في الكرملين".
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى أن المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا تسير بشكل جيد والاتفاق "قريب للغاية".
وقال ترامب في تصريحات صحفية، "إن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، ونحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق".
وأكد ترامب أن شبه جزيرة القرم "ستظل جزءا من روسيا" في إطار اتفاق السلام حول أوكرانيا، موضحا: "ستبقى شبه جزيرة القرم تابعة لروسيا. وزيلينسكي يدرك ذلك، والجميع يعلم أنها (شبه جزيرة القرم) تحت سيطرتهم منذ زمن طويل".