https://sarabic.ae/20250425/إعلام-حلفاء-الولايات-المتحدة-قلقون-بشأن-مطالب-ترامب-من-كييف-1099877127.html
إعلام: حلفاء الولايات المتحدة قلقون بشأن مطالب ترامب من كييف
إعلام: حلفاء الولايات المتحدة قلقون بشأن مطالب ترامب من كييف
سبوتنيك عربي
أعرب حلفاء الولايات المتحدة عن قلقهم إزاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتضمن تنازلات إقليمية من كييف، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T07:32+0000
2025-04-25T07:32+0000
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وقالت التقارير: "بعض حلفاء الولايات المتحدة يشعرون بقلق بالغ إزاء البرنامج الذي تروج له إدارة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".وأشارت المصارد إلى إن "مقترحات ترامب بشأن التنازلات الإقليمية "ترسل إشارة خطيرة" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة العالم الآخرين، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ".وقال ترامب أمس الخميس إن عدم مطالبة روسيا بـ"كل أوكرانيا" هو بالفعل تنازل لحل النزاع. وردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية، قال ترامب إن "الأمر يعتمد على الأراضي".وانتقد ترامب، الأربعاء، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن رفض الاعتراف بشبه جزيرة القرم لروسيا، مشيرا إلى أن هذا يضر بمحادثات السلام مع روسيا. وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر، أن الوفد الأوكراني سيعقد اجتماعا في لندن مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوج.وشدد ترامب على أن "روسيا لا تشكل عقبة في وجه اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تقبل موسكو وكييف وبروكسل شروط التسوية الأوكرانية.ترامب يكشف عما يعتبره تنازلا من قبل روسيا لحل الصراع الأوكرانيترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم
https://sarabic.ae/20250425/لافروف-ترامب-ربما-يكون-الزعيم-الوحيد-الذي-يتفهم-ضرورة-معالجة-الأسباب-الجذرية-للأزمة-الأوكرانية-1099871927.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: حلفاء الولايات المتحدة قلقون بشأن مطالب ترامب من كييف
أعرب حلفاء الولايات المتحدة عن قلقهم إزاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتضمن تنازلات إقليمية من كييف، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بما في ذلك في أوروبا.
وقالت التقارير: "بعض حلفاء الولايات المتحدة يشعرون بقلق بالغ إزاء البرنامج الذي تروج له إدارة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وأشارت المصارد إلى إن "مقترحات ترامب بشأن التنازلات الإقليمية "ترسل إشارة خطيرة" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة العالم الآخرين، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ".
وبحسب شبكة "سي إن إن" قال مسؤول أوروبي مطلع على المناقشات إن المفاوضين لاحظوا هذا الأسبوع تقدماً في الحوار مع الجانب الأوكراني وأنهم "أوصلوا الأوكرانيين إلى النقطة التي ستبدأ فيها المفاوضات بشأن الأراضي"، مضيفا أن المفاوضين "نجحوا في إقناع الأوكرانيين باتخاذ موقف أكثر ودية تجاه الإدارة الأمريكية".
وقال ترامب أمس الخميس إن عدم مطالبة روسيا بـ"كل أوكرانيا" هو بالفعل تنازل لحل النزاع. وردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية، قال ترامب إن "الأمر يعتمد على الأراضي".
وانتقد ترامب، الأربعاء، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن رفض الاعتراف بشبه جزيرة القرم لروسيا، مشيرا إلى أن هذا يضر بمحادثات السلام مع روسيا. وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر، أن الوفد الأوكراني سيعقد اجتماعا في لندن مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوج.
وفي 7 أبريل الجاري، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن تحقيق ذلك يتطلب حل عدد من القضايا العالقة التي لم تحسم بعد.
وشدد ترامب على أن "روسيا لا تشكل عقبة في وجه اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تقبل موسكو وكييف وبروكسل شروط التسوية الأوكرانية.