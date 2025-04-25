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ترامب: القرم ستبقى جزءا من روسيا في إطار اتفاق السلام
ترامب: القرم ستبقى جزءا من روسيا في إطار اتفاق السلام
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى أن المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا تسير بشكل جيد والاتفاق "قريب للغاية". 25.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب في تصريحات صحفية، إن "المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، ونحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق".وأكد ترامب أن شبه جزيرة القرم "ستظل جزءا من روسيا" في إطار اتفاق السلام حول أوكرانيا، وأضاف: "ستبقى شبه جزيرة القرم تابعة لروسيا. وزيلينسكي يدرك ذلك، والجميع يعلم أنها (شبه جزيرة القرم) تحت سيطرتهم منذ زمن طويل".وقال ترامب إنه يعتقد أنه من الممكن تحقيق السلام في أوكرانيا خلال فترة رئاسته، وأردف قائلا: "أعتقد أنه طالما أنا رئيس، فإن تحقيق السلام في أوكرانيا ممكن، بل محتمل جدًا. أما إذا كان رئيسًا آخر، فسيكون ذلك مستحيلًا".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أخذ مصالح روسيا في الاعتبار يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتيننائب أوكراني: الولايات المتحدة لا ترى جدوى من المفاوضات على شروط أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب: القرم ستبقى جزءا من روسيا في إطار اتفاق السلام

11:15 GMT 25.04.2025
© Photo / AP/ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Photo / AP/
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أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى أن المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا تسير بشكل جيد والاتفاق "قريب للغاية".
وقال ترامب في تصريحات صحفية، إن "المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، ونحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق".
وأكد ترامب أن شبه جزيرة القرم "ستظل جزءا من روسيا" في إطار اتفاق السلام حول أوكرانيا، وأضاف: "ستبقى شبه جزيرة القرم تابعة لروسيا. وزيلينسكي يدرك ذلك، والجميع يعلم أنها (شبه جزيرة القرم) تحت سيطرتهم منذ زمن طويل".
واتهم ترامب كييف ببدء صراع مع روسيا، مؤكدًا أن سبب الصراع هو أن أوكرانيا بدأت تتحدث عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال: "لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على الإطلاق".
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
إعلام يكشف عن مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية
10:45 GMT
وذكر ترامب أنه "إذا تم التوصل إلى الاتفاق، أستطيع أن أتخيل أننا سنتعامل تجاريا مع أوكرانيا وروسيا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: مراعاة مصالح روسيا شرط أساسي لتحقيق السلام في أوكرانيا
أمس, 10:13 GMT
وقال ترامب إنه يعتقد أنه من الممكن تحقيق السلام في أوكرانيا خلال فترة رئاسته، وأردف قائلا: "أعتقد أنه طالما أنا رئيس، فإن تحقيق السلام في أوكرانيا ممكن، بل محتمل جدًا. أما إذا كان رئيسًا آخر، فسيكون ذلك مستحيلًا".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أخذ مصالح روسيا في الاعتبار يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.
البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتين
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