https://sarabic.ae/20250425/ترامب-ويتكوف-عقد-اجتماعا-جيدا-في-روسيا-1099900397.html
ترامب: ويتكوف عقد "اجتماعا جيدا" في روسيا
ترامب: ويتكوف عقد "اجتماعا جيدا" في روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا اليوم والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا". 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T18:35+0000
2025-04-25T18:35+0000
2025-04-25T18:35+0000
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ونقلت وكالة بريطانية، قول ترامب: "ويتكوف أجرى اجتماعا جيدا".واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، اليوم الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية.وشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي يعقد اليوم الجمعة في موسكو.
https://sarabic.ae/20250425/الكرملين-يعلق-على-محادثات-بوتين-مع-المبعوث-الخاص-لترامب---1099898230.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
ترامب: ويتكوف عقد "اجتماعا جيدا" في روسيا
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا اليوم والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".
ونقلت وكالة بريطانية، قول ترامب: "ويتكوف أجرى اجتماعا جيدا".
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، اليوم الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.
وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية.
واستقبل الرئيس الروسي، المبعوث الأمريكي في الكرملين، اليوم الجمعة، حيث سأله ويتكوف لدى دخوله المكتب: "كيف حالك يا سيادة الرئيس؟"، أجاب بوتين: "ممتاز، شكرًا لك! وكيف حالك؟" ومدّ يده إلى ضيفه لمصافحته. وأضاف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي: "أنا سعيدٌ جدًا برؤيتك!". وبعد ذلك، توجها إلى طاولة الحوار.
وشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي يعقد اليوم الجمعة في موسكو.