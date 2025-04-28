https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-والصين-وبريكس-وشنغهاي-في-طليعة-الحركة--من-أجل-العدالة-والمساواة-1099975945.html
لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T14:38+0000
2025-04-28T14:38+0000
2025-04-28T14:38+0000
روسيا
مجموعة بريكس
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/19/1046355616_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_84ce2517c41b39ea222b2929087a7547.jpg
وقال لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في ريو دي جانيرو البرازيلية على هامش اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "كما ذكرتم، هناك صراع من أجل الحفاظ على الأنظمة الأحادية الجانب، والتي بشكل عام استوعبت بداخلها الأساليب الاستعمارية والاستعمارية الجديدة، التي مارسها ويمارسها الغرب لتسيير شؤون العالم".وأضاف: "أعتقد أن هذا، بطبيعة الحال، يفرض علينا مسؤولية خاصة، أولاً وقبل كل شيء، من وجهة نظر المهام التي حددها رؤساء دولنا".وفي الفترة من 31 مارس/آذار إلى 1 أبريل/نيسان، قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث استقبله الرئيس الروسي، فلاديمير بويتن، وأجرى محادثات مفصلة مع وزير الخارجية، سيرغي لافروف.
https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-تنتظر-زيارة-الرئيس-الصيني-للمشاركة-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-للنصر-العظيم---1099975416.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/19/1046355616_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_739fa3ae2eadf07684ddcf9cc0a08a0a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا إلى جانب الصين وأصدقائها في مجموعة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، تقف في طليعة الحركة الدولية من أجل العدالة والمساواة.
وقال لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في ريو دي جانيرو البرازيلية على هامش اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "كما ذكرتم، هناك صراع من أجل الحفاظ على الأنظمة الأحادية الجانب، والتي بشكل عام استوعبت بداخلها الأساليب الاستعمارية والاستعمارية الجديدة، التي مارسها ويمارسها الغرب لتسيير شؤون العالم".
وتابع: "من جهة أخرى أطراف النظام العالمي الناشئ العادل المتعدد الأقطاب والذي ينبغي أن يستند، كما هو مكتوب، بالمناسبة، في ميثاق الأمم المتحدة على الاعتراف بالمساواة في السيادة بين جميع الدول".
وأضاف: "أعتقد أن هذا، بطبيعة الحال، يفرض علينا مسؤولية خاصة، أولاً وقبل كل شيء، من وجهة نظر المهام التي حددها رؤساء دولنا".
وأوضح لافروف أن روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر العظيم.
وفي الفترة من 31 مارس/آذار إلى 1 أبريل/نيسان، قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث استقبله الرئيس الروسي، فلاديمير بويتن، وأجرى محادثات مفصلة مع وزير الخارجية، سيرغي لافروف.