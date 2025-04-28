https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-تنتظر-زيارة-الرئيس-الصيني-للمشاركة-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-للنصر-العظيم---1099975416.html
لافروف: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر العظيم
لافروف: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر العظيم
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر العظيم. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T14:17+0000
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وأكد لافروف خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على هامش اجتماع رؤساء وكالات الشؤون الخارجية لدول مجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو، أن روسيا تتوقع أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيارة رسمية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم.وفي وقت سابق، أفاد السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية أن الرئيس الصيني قبل دعوة للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو، يوم 9 مايو/ أيار.وفي مايو المقبل، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 لعيد "النصر"، الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفييتية المتحدة، على فلول القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.مصدر: دولة أوروبية ستشارك في احتفالات عيد النصر في 9 أيار/مايو في موسكوبوتين: الخارجية الروسية تدافع بقوة عن المصالح الوطنية المشروعة لروسيا
https://sarabic.ae/20250210/الرئيس-الصيني-يقبل-دعوة-بوتين-لحضور-عيد-النصر-في-موسكو-1097630893.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
لافروف: روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر العظيم
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تنتظر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر العظيم.
وأكد لافروف خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على هامش اجتماع رؤساء وكالات الشؤون الخارجية لدول مجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو، أن روسيا تتوقع أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ، بزيارة رسمية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم.
وقال لافروف: "ننتظر الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم، والتي نستعد لها، وبالطبع نستعد أيضا لزيارة جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة الهزيمة العسكرية لليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، والتي ستقام في 3 سبتمبر".
وفي وقت سابق، أفاد السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية أن الرئيس الصيني قبل دعوة للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر
في الحرب الوطنية العظمى في موسكو، يوم 9 مايو/ أيار.
وفي مايو المقبل، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 لعيد "النصر"، الذي أحرزته روسيا
وغيرها من الجمهوريات السوفييتية المتحدة، على فلول القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.