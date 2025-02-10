الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور الاحتفال بعيد النصر في موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250210/الرئيس-الصيني-يقبل-دعوة-بوتين-لحضور-عيد-النصر-في-موسكو-1097630893.html
الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور الاحتفال بعيد النصر في موسكو
الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور الاحتفال بعيد النصر في موسكو
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، عشية يوم العامل الدبلوماسي أن موسكو وبكين متحدتان في الدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية، رافضتين محاولات إعادة... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T08:21+0000
2025-02-10T08:44+0000
روسيا
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101423/54/1014235475_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_3f2936355b7ef76c4e8790929d3d1424.jpg
وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا العام، الذكرى الثمانين لنصرنا المشترك، لن يكون استثناء. فقد قبل رئيس جمهورية الصين الشعبية دعوة فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين لحضور عيد النصر في موسكو، ودعا بدوره الرئيس الروسي إلى الاحتفالات في سبتمبر/أيلول في بكين". ووفقا لمورغولوف، تخطط السفارة الروسية في الصين في عام 2025 لإقامة فعاليات تذكارية مختلفة، مثل حملة "الفوج الخالد"، والتي، كما أشار السفير "أصبحت مفضلة لدى المواطنين الروس الذين يعيشون في الصين، وأصدقائنا الصينيين وممثلي البلدان الأخرى الذين يحافظون على ذكرى إنجازات المنتصرين". وأشار إلى أن روسيا والصين عازمتان على مواصلة توسيع التعاون بينهما، وتعمل الدولتان بشكل نشط على تعميق التنسيق في الشؤون الدولية.في عام 2025، ستحتفل روسيا والصين بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني. وبحسب السفير فإن المشاركة المتبادلة بين القادة في احتفالات الذكرى السنوية في البلدين أصبحت بالفعل تقليدًا جيدًا.مشاركة الدبابة الأسطورية "تي-34" في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر... فيديوعرض 9 مايو: تاريخ يوم النصر العظيم على النازية
https://sarabic.ae/20240509/بث-مباشر-العرض-العسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ79-لعيد-النصر-على-النازية--1088659499.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101423/54/1014235475_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20dde0cbb1c844f63c05615b3382163c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور الاحتفال بعيد النصر في موسكو

08:21 GMT 10.02.2025 (تم التحديث: 08:44 GMT 10.02.2025)
© Sputnik . Anton Denisovالعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik . Anton Denisov
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، عشية يوم العامل الدبلوماسي أن موسكو وبكين متحدتان في الدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية، رافضتين محاولات إعادة كتابة التاريخ وتمجيد المجرمين النازيين.
وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا العام، الذكرى الثمانين لنصرنا المشترك، لن يكون استثناء. فقد قبل رئيس جمهورية الصين الشعبية دعوة فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين لحضور عيد النصر في موسكو، ودعا بدوره الرئيس الروسي إلى الاحتفالات في سبتمبر/أيلول في بكين".

وشدد على أن الموقف المشترك لروسيا والصين في تقييم أحداث الحرب العالمية الثانية، ووحدة البلدين في "الدفاع الحازم عن نتائجها، ورفض محاولات إعادة كتابة التاريخ، والتقليل من دور المنتصرين بل والمزيد من تشويه سمعتهم، وتمجيد المجرمين النازيين والمتواطئين معهم يحدد مسبقاً إجراءاتنا المنسقة في إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا".

ووفقا لمورغولوف، تخطط السفارة الروسية في الصين في عام 2025 لإقامة فعاليات تذكارية مختلفة، مثل حملة "الفوج الخالد"، والتي، كما أشار السفير "أصبحت مفضلة لدى المواطنين الروس الذين يعيشون في الصين، وأصدقائنا الصينيين وممثلي البلدان الأخرى الذين يحافظون على ذكرى إنجازات المنتصرين".
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
عرض عسكري مهيب في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية... فيديو
9 مايو 2024, 06:52 GMT
وأشار إلى أن روسيا والصين عازمتان على مواصلة توسيع التعاون بينهما، وتعمل الدولتان بشكل نشط على تعميق التنسيق في الشؤون الدولية.

وأضاف الدبلوماسي أن السفارة الروسية ستقيم عشية يوم النصر مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفييت والمنغول، الواقع على بعد 220 كيلومترا من العاصمة الصينية في محافظة تشانغبي، حيث دارت معارك دامية مع الغزاة اليابانيين في أغسطس/آب 1945.

في عام 2025، ستحتفل روسيا والصين بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني. وبحسب السفير فإن المشاركة المتبادلة بين القادة في احتفالات الذكرى السنوية في البلدين أصبحت بالفعل تقليدًا جيدًا.
مشاركة الدبابة الأسطورية "تي-34" في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر... فيديو
عرض 9 مايو: تاريخ يوم النصر العظيم على النازية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала