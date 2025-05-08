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الكرملين عن محادثات بوتين وشي جين بينغ في موسكو: ستكون محادثة مطولة ومتعددة الصيغ
الكرملين عن محادثات بوتين وشي جين بينغ في موسكو: ستكون محادثة مطولة ومتعددة الصيغ
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في معرض حديثه عن المحادثات المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ في موسكو، اليوم... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T05:10+0000
2025-05-08T05:10+0000
روسيا
الصين
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وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، من قناة "روسيا 1"، متحدثًا عن المحادثات بين بوتين وشي في موسكو: "سيكون هناك، بالطبع، حوار ضيق، ورغم أن مفهوم الحوار الضيق بحد ذاته قد لا يكون ذا فائدة تُذكر للعلاقات الروسية الصينية، فإنه سيكون موسعا للغاية هناك"، موضحا:ولفت شي جين بينغ، في تصريح لوكالة "شينخوا" الصينية، إلى أنه يتوقع إجراء محادثة معمقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، قائلا: "المحادثات ستتناول قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.زعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديو
https://sarabic.ae/20250507/شي-جين-بينغ-يتوجه-إلى-موسكو-للمشاركة-في-احتفالات-عيد-النصر-1100250229.html
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الكرملين عن محادثات بوتين وشي جين بينغ في موسكو: ستكون محادثة مطولة ومتعددة الصيغ

05:10 GMT 08.05.2025
© AP Photo / Pavel Bednyakovدبابات روسية من طراز "تي-80" تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو
دبابات روسية من طراز تي-80 تتسير على طول ساحة فوروفسكايا بجوار الكرملين تحضيرا لبروفة للعرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Pavel Bednyakov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في معرض حديثه عن المحادثات المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ في موسكو، اليوم الخميس، إنها ستكون محادثة مطولة، وبصيغ مختلفة، بما في ذلك محادثة فردية.
وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، من قناة "روسيا 1"، متحدثًا عن المحادثات بين بوتين وشي في موسكو: "سيكون هناك، بالطبع، حوار ضيق، ورغم أن مفهوم الحوار الضيق بحد ذاته قد لا يكون ذا فائدة تُذكر للعلاقات الروسية الصينية، فإنه سيكون موسعا للغاية هناك"، موضحا:

ثم ستُعقد مفاوضات بين الوفدين، ويعقد الزعيمان اجتماعًا منفصلًا، وسيقيمان حفل شاي منفصلا، وغداء منفصلا، لذا، ستكون هذه محادثة مطولة بأشكال مختلفة، بما في ذلك لقاءات ثنائية بالطبع.

انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر
أمس, 11:10 GMT
ولفت شي جين بينغ، في تصريح لوكالة "شينخوا" الصينية، إلى أنه يتوقع إجراء محادثة معمقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، قائلا: "المحادثات ستتناول قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، أمس الأربعاء حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".

ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.
زعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديو
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