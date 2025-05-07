شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ليبوفويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250507/شي-جين-بينغ-يتوجه-إلى-موسكو-للمشاركة-في-احتفالات-عيد-النصر-1100250229.html
شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر
شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر
سبوتنيك عربي
غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، العاصمة الصينية بكين متوجها إلى موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T11:10+0000
2025-05-07T11:10+0000
روسيا
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6042802602c2230effcf3960b1dda31f.jpg
وذكر تلفزيون الصين المركزي: "في 7 مايو (أيار)، توجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على متن رحلة خاصة إلى موسكو، بناء على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيقوم بزيارة روسيا والمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى". وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددةمدونون من نحو 20 دولة يقومون بجولة في روسيا بمناسبة ذكرى النصر على النازية
https://sarabic.ae/20250505/زعماء-العالم-الذين-يحضرون-عرض-عيد-النصر-يوم-9-مايو-في-موسكو-1100180974.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/17/1069365910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a094786f1dd5d0290e36d3d2c54a0c92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر

11:10 GMT 07.05.2025
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، العاصمة الصينية بكين متوجها إلى موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وذكر تلفزيون الصين المركزي: "في 7 مايو (أيار)، توجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على متن رحلة خاصة إلى موسكو، بناء على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيقوم بزيارة روسيا والمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى".

وأشار التلفزيون إلى أن شي جين بينغ، يرافقه في رحلته، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تساي تشي، ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

زعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم في عرض 9 مايو عيد النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
وسائط متعددة
زعماء العالم الذين يحضرون عرض "عيد النصر" يوم 9 مايو في موسكو
5 مايو, 12:17 GMT
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.
خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددة
مدونون من نحو 20 دولة يقومون بجولة في روسيا بمناسبة ذكرى النصر على النازية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала