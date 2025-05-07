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شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر
شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر
سبوتنيك عربي
غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، العاصمة الصينية بكين متوجها إلى موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
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وذكر تلفزيون الصين المركزي: "في 7 مايو (أيار)، توجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على متن رحلة خاصة إلى موسكو، بناء على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيقوم بزيارة روسيا والمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى". وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددةمدونون من نحو 20 دولة يقومون بجولة في روسيا بمناسبة ذكرى النصر على النازية
https://sarabic.ae/20250505/زعماء-العالم-الذين-يحضرون-عرض-عيد-النصر-يوم-9-مايو-في-موسكو-1100180974.html
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روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر
غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، العاصمة الصينية بكين متوجها إلى موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وذكر تلفزيون الصين المركزي: "في 7 مايو (أيار)، توجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على متن رحلة خاصة إلى موسكو، بناء على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيقوم بزيارة روسيا والمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى".
وأشار التلفزيون إلى أن شي جين بينغ، يرافقه في رحلته، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تساي تشي، ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي.
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.