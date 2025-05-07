https://sarabic.ae/20250507/شي-جين-بينغ-يتوجه-إلى-موسكو-للمشاركة-في-احتفالات-عيد-النصر-1100250229.html

شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر

شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر

سبوتنيك عربي

غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، العاصمة الصينية بكين متوجها إلى موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

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وذكر تلفزيون الصين المركزي: "في 7 مايو (أيار)، توجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على متن رحلة خاصة إلى موسكو، بناء على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيقوم بزيارة روسيا والمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى". وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددةمدونون من نحو 20 دولة يقومون بجولة في روسيا بمناسبة ذكرى النصر على النازية

https://sarabic.ae/20250505/زعماء-العالم-الذين-يحضرون-عرض-عيد-النصر-يوم-9-مايو-في-موسكو-1100180974.html

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