https://sarabic.ae/20250508/الرئيس-الصيني-يصل-الكرملين-لإجراء-محادثات-مع-بوتين---1100293119.html
بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينغ، على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، مشيرا إلى أن زيارة... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T07:10+0000
2025-05-08T07:10+0000
2025-05-08T07:52+0000
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100294880_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_e7ddda074bc2d44435c28aaf1ea5dafe.jpg
وأكد بوتن خلال المحادثات مع الزعيم الصيني في الكرملين، أن حكومتي روسيا والصين تعملان على تنفيذ كامل مجموعة الاتفاقيات الثنائية.وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الكرملين، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بحسب مراسل "سبوتنيك"، حيث رحب بوتين بالزعيم الصيني وشكره على زيارة روسيا.وأشار بوتين أن روسيا والصين تقفان معًا لحماية الحقيقة حول الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) والتصدي للمظاهر الحديثة للنازية.وأضاف بوتين مرحّبًا بنظيره الصيني "أنا ممتن لقرارك بالمجيء ومشاركتنا الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم المقدس لبلدنا، كما فعلت في الذكرى التي كانت قبل 10 سنوات".انطلقت قبل قليل مباحثات بين الزعيمين بوتين وشي جين بينغ، الذي وصل إلى موسكو صباح اليوم للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر الروسي على النازية.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، وبعد وصول الرئيس الصيني إلى الكرملين، انطلقت جلسة مباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.وسيكون شي جين بينغ أحد الضيوف الرئيسيين المشاركين في احتفال موكب النصر في الساحة الحمراء يوم غد في 9 مايو. وتتوقع روسيا حضور 27 زعيمًا للمشاركة في الاحتفالات.
https://sarabic.ae/20250508/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-مستعدتان-للدفاع-عن-الحقيقة-بشأن-تاريخ-الحرب-الوطنية-العظمى-1100294751.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100294880_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_3dcf15fd2ea40a215c1150a6e046c5f8.jpg
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ
2025-05-08T07:10+0000
true
PT10M51S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين
بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
07:10 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 07:52 GMT 08.05.2025)
يتبع
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينغ، على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، مشيرا إلى أن زيارة الزعيم الصيني إلى موسكو لها أهمية كبيرة لروسيا.
وأكد بوتن خلال المحادثات مع الزعيم الصيني
في الكرملين، أن حكومتي روسيا والصين تعملان على تنفيذ كامل مجموعة الاتفاقيات الثنائية.
"أود أن أؤكد مجددًا أن حكوماتنا ووزاراتنا وإداراتنا، في إطار آلية متعددة الأطراف، تعمل في اجتماعات منتظمة على تنفيذ مجموعة واسعة من الاتفاقيات العملية. ومن بينها خطة مفصلة للتعاون الاقتصادي حتى عام 2030".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الكرملين، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بحسب مراسل "سبوتنيك"، حيث رحب بوتين بالزعيم الصيني وشكره على زيارة روسيا.
"عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أصدقائي الصينيون الأعزاء، يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في موسكو. يسعدني جدًا لقائكم مجددًا، وأقدر بصدق فرصة التواصل الشخصي المباشر معكم".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين أن روسيا والصين تقفان معًا لحماية الحقيقة حول الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) والتصدي للمظاهر الحديثة للنازية.
"نحن وأصدقاؤنا الصينيين نقف معًا بصلابة لحماية الحقيقة التاريخية وحماية ذاكرة وقائع سنوات الحرب، والتصدي للمظاهر الحديثة للنازية الجديدة والعسكرة"
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين مرحّبًا بنظيره الصيني "أنا ممتن لقرارك بالمجيء ومشاركتنا الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم المقدس لبلدنا، كما فعلت في الذكرى التي كانت قبل 10 سنوات".
انطلقت قبل قليل مباحثات بين الزعيمين بوتين وشي جين بينغ، الذي وصل إلى موسكو صباح اليوم للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر الروسي على النازية.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، وبعد وصول الرئيس الصيني إلى الكرملين، انطلقت جلسة مباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وسيكون شي جين بينغ أحد الضيوف الرئيسيين المشاركين في احتفال موكب النصر في الساحة الحمراء يوم غد في 9 مايو. وتتوقع روسيا حضور 27 زعيمًا للمشاركة في الاحتفالات.