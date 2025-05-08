https://sarabic.ae/20250508/الرئيس-الصيني-يصل-الكرملين-لإجراء-محادثات-مع-بوتين---1100293119.html

بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

سبوتنيك عربي

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينغ، على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، مشيرا إلى أن زيارة... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T07:10+0000

2025-05-08T07:10+0000

2025-05-08T07:52+0000

روسيا

الصين

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وأكد بوتن خلال المحادثات مع الزعيم الصيني في الكرملين، أن حكومتي روسيا والصين تعملان على تنفيذ كامل مجموعة الاتفاقيات الثنائية.وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الكرملين، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بحسب مراسل "سبوتنيك"، حيث رحب بوتين بالزعيم الصيني وشكره على زيارة روسيا.وأشار بوتين أن روسيا والصين تقفان معًا لحماية الحقيقة حول الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) والتصدي للمظاهر الحديثة للنازية.وأضاف بوتين مرحّبًا بنظيره الصيني "أنا ممتن لقرارك بالمجيء ومشاركتنا الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم المقدس لبلدنا، كما فعلت في الذكرى التي كانت قبل 10 سنوات".انطلقت قبل قليل مباحثات بين الزعيمين بوتين وشي جين بينغ، الذي وصل إلى موسكو صباح اليوم للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر الروسي على النازية.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، وبعد وصول الرئيس الصيني إلى الكرملين، انطلقت جلسة مباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.وسيكون شي جين بينغ أحد الضيوف الرئيسيين المشاركين في احتفال موكب النصر في الساحة الحمراء يوم غد في 9 مايو. وتتوقع روسيا حضور 27 زعيمًا للمشاركة في الاحتفالات.

https://sarabic.ae/20250508/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-مستعدتان-للدفاع-عن-الحقيقة-بشأن-تاريخ-الحرب-الوطنية-العظمى-1100294751.html

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ سبوتنيك عربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ 2025-05-08T07:10+0000 true PT10M51S

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