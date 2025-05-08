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بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
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بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينغ، على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، مشيرا إلى أن زيارة... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T07:10+0000
2025-05-08T07:52+0000
روسيا
الصين
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وأكد بوتن خلال المحادثات مع الزعيم الصيني في الكرملين، أن حكومتي روسيا والصين تعملان على تنفيذ كامل مجموعة الاتفاقيات الثنائية.وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الكرملين، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بحسب مراسل "سبوتنيك"، حيث رحب بوتين بالزعيم الصيني وشكره على زيارة روسيا.وأشار بوتين أن روسيا والصين تقفان معًا لحماية الحقيقة حول الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) والتصدي للمظاهر الحديثة للنازية.وأضاف بوتين مرحّبًا بنظيره الصيني "أنا ممتن لقرارك بالمجيء ومشاركتنا الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم المقدس لبلدنا، كما فعلت في الذكرى التي كانت قبل 10 سنوات".انطلقت قبل قليل مباحثات بين الزعيمين بوتين وشي جين بينغ، الذي وصل إلى موسكو صباح اليوم للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر الروسي على النازية.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، وبعد وصول الرئيس الصيني إلى الكرملين، انطلقت جلسة مباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.وسيكون شي جين بينغ أحد الضيوف الرئيسيين المشاركين في احتفال موكب النصر في الساحة الحمراء يوم غد في 9 مايو. وتتوقع روسيا حضور 27 زعيمًا للمشاركة في الاحتفالات.
https://sarabic.ae/20250508/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-مستعدتان-للدفاع-عن-الحقيقة-بشأن-تاريخ-الحرب-الوطنية-العظمى-1100294751.html
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

بوتين يشكر شي جين بينغ على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية

07:10 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 07:52 GMT 08.05.2025)
© Sputnik .  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين،يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينغ، على مشاركته روسيا الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، مشيرا إلى أن زيارة الزعيم الصيني إلى موسكو لها أهمية كبيرة لروسيا.
وأكد بوتن خلال المحادثات مع الزعيم الصيني في الكرملين، أن حكومتي روسيا والصين تعملان على تنفيذ كامل مجموعة الاتفاقيات الثنائية.
"أود أن أؤكد مجددًا أن حكوماتنا ووزاراتنا وإداراتنا، في إطار آلية متعددة الأطراف، تعمل في اجتماعات منتظمة على تنفيذ مجموعة واسعة من الاتفاقيات العملية. ومن بينها خطة مفصلة للتعاون الاقتصادي حتى عام 2030".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
© Ruptly
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الكرملين، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بحسب مراسل "سبوتنيك"، حيث رحب بوتين بالزعيم الصيني وشكره على زيارة روسيا.
"عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أصدقائي الصينيون الأعزاء، يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في موسكو. يسعدني جدًا لقائكم مجددًا، وأقدر بصدق فرصة التواصل الشخصي المباشر معكم".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الكرملين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
شي جين بينغ: الصين وروسيا مستعدتان للدفاع عن الحقيقة بشأن تاريخ الحرب الوطنية العظمى
07:48 GMT
وأشار بوتين أن روسيا والصين تقفان معًا لحماية الحقيقة حول الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) والتصدي للمظاهر الحديثة للنازية.

"نحن وأصدقاؤنا الصينيين نقف معًا بصلابة لحماية الحقيقة التاريخية وحماية ذاكرة وقائع سنوات الحرب، والتصدي للمظاهر الحديثة للنازية الجديدة والعسكرة"

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين مرحّبًا بنظيره الصيني "أنا ممتن لقرارك بالمجيء ومشاركتنا الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر العظيم المقدس لبلدنا، كما فعلت في الذكرى التي كانت قبل 10 سنوات".
انطلقت قبل قليل مباحثات بين الزعيمين بوتين وشي جين بينغ، الذي وصل إلى موسكو صباح اليوم للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر الروسي على النازية.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، وبعد وصول الرئيس الصيني إلى الكرملين، انطلقت جلسة مباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وسيكون شي جين بينغ أحد الضيوف الرئيسيين المشاركين في احتفال موكب النصر في الساحة الحمراء يوم غد في 9 مايو. وتتوقع روسيا حضور 27 زعيمًا للمشاركة في الاحتفالات.
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