https://sarabic.ae/20250507/بوتين-روسيا-والصين-ستقاومان-محاولات-تغيير-الحقائق-بشأن-نتائج-الحرب-العالمية-الثانية-1100286092.html

بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانية

بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه على روسيا والصين، أن تقاوما بلا هوادة محاولات تغيير الحقائق المتعلقة بنتائج الحرب العالمية الثانية، وطمس... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T20:16+0000

2025-05-07T20:16+0000

2025-05-07T20:16+0000

روسيا

الصين

الذكرى الثمانين للنصر

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وجاء في برقية التحية التي وجهها الرئيس بوتين، للمشاركين في المنتدى الإعلامي بشأن التعاون الإنساني بين روسيا والصين، "منارة السلام والحدود التاريخية الجديدة"، والتي قرأتها وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا: "من واجبنا المقدس اليوم أن نحافظ بعناية على ذكرى الإنجازات المجيدة والتضحيات التي لا تُحصى لجيل المنتصرين، وأن ننقلها إلى أجيالنا القادمة".وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا، تواصل اكتساب حيوية جديدة.وجاء في برقية شي جين بينغ، التي وجهها للمشاركين في المنتدى الإعلامي بشأن التعاون الإنساني بين روسيا والصين، "منارة السلام والحدود التاريخية الجديدة"، والتي قرأها المدير العام لمؤسسة الصين للإعلام شين هاي شيونغ: "اليوم، وبعد مرور 80 عامًا، وبفضل الجهود المشتركة لبلدينا، تواصل العلاقات الروسية الصينية اكتساب حيوية جديدة، ما يضع الأساس لتطوير نوع جديد من العلاقات بين القوى العظمى".واختتم حديثه، قائلا: "آمل أن تشارك وسائل الإعلام في بلدينا في مهمتها المهمة، وأن تمضي قدما نحو التقدم، وتطور بشكل نشط التبادلات الإنسانية، وتقرب بين شعبينا، وتحقق تطلعات شعبينا، وتجسد الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الصينية بألوان جديدة".شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديدزعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديو

https://sarabic.ae/20250507/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-شكلتا-روح-التعاون-الاستراتيجي-في-العصر-الجديد-1100279465.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, الصين, الذكرى الثمانين للنصر