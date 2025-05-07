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مساحة حرة
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لقاء سبوتنيك
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بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
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بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
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بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
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ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250507/بوتين-روسيا-والصين-ستقاومان-محاولات-تغيير-الحقائق-بشأن-نتائج-الحرب-العالمية-الثانية-1100286092.html
بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانية
بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه على روسيا والصين، أن تقاوما بلا هوادة محاولات تغيير الحقائق المتعلقة بنتائج الحرب العالمية الثانية، وطمس... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T20:16+0000
2025-05-07T20:16+0000
روسيا
الصين
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وجاء في برقية التحية التي وجهها الرئيس بوتين، للمشاركين في المنتدى الإعلامي بشأن التعاون الإنساني بين روسيا والصين، "منارة السلام والحدود التاريخية الجديدة"، والتي قرأتها وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا: "من واجبنا المقدس اليوم أن نحافظ بعناية على ذكرى الإنجازات المجيدة والتضحيات التي لا تُحصى لجيل المنتصرين، وأن ننقلها إلى أجيالنا القادمة".وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا، تواصل اكتساب حيوية جديدة.وجاء في برقية شي جين بينغ، التي وجهها للمشاركين في المنتدى الإعلامي بشأن التعاون الإنساني بين روسيا والصين، "منارة السلام والحدود التاريخية الجديدة"، والتي قرأها المدير العام لمؤسسة الصين للإعلام شين هاي شيونغ: "اليوم، وبعد مرور 80 عامًا، وبفضل الجهود المشتركة لبلدينا، تواصل العلاقات الروسية الصينية اكتساب حيوية جديدة، ما يضع الأساس لتطوير نوع جديد من العلاقات بين القوى العظمى".واختتم حديثه، قائلا: "آمل أن تشارك وسائل الإعلام في بلدينا في مهمتها المهمة، وأن تمضي قدما نحو التقدم، وتطور بشكل نشط التبادلات الإنسانية، وتقرب بين شعبينا، وتحقق تطلعات شعبينا، وتجسد الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الصينية بألوان جديدة".شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديدزعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديو
https://sarabic.ae/20250507/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-شكلتا-روح-التعاون-الاستراتيجي-في-العصر-الجديد-1100279465.html
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روسيا, الصين, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, الصين, الذكرى الثمانين للنصر

بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانية

20:16 GMT 07.05.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثون ”المعرفة- الأوائل“
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثون ”المعرفة- الأوائل“ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه على روسيا والصين، أن تقاوما بلا هوادة محاولات تغيير الحقائق المتعلقة بنتائج الحرب العالمية الثانية، وطمس فظائع النازيين وشركائهم.
وجاء في برقية التحية التي وجهها الرئيس بوتين، للمشاركين في المنتدى الإعلامي بشأن التعاون الإنساني بين روسيا والصين، "منارة السلام والحدود التاريخية الجديدة"، والتي قرأتها وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا: "من واجبنا المقدس اليوم أن نحافظ بعناية على ذكرى الإنجازات المجيدة والتضحيات التي لا تُحصى لجيل المنتصرين، وأن ننقلها إلى أجيالنا القادمة".

وأضاف: "من الضروري أن نقاوم بكل حزم وثبات أي محاولات لتشويه التاريخ، أو تعديل نتائج الحرب العالمية الثانية أو طمس أو نسيان الفظائع، التي ارتكبها النازيون والعسكريون وشركاؤهم".

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا، تواصل اكتساب حيوية جديدة.
الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
17:34 GMT
وجاء في برقية شي جين بينغ، التي وجهها للمشاركين في المنتدى الإعلامي بشأن التعاون الإنساني بين روسيا والصين، "منارة السلام والحدود التاريخية الجديدة"، والتي قرأها المدير العام لمؤسسة الصين للإعلام شين هاي شيونغ: "اليوم، وبعد مرور 80 عامًا، وبفضل الجهود المشتركة لبلدينا، تواصل العلاقات الروسية الصينية اكتساب حيوية جديدة، ما يضع الأساس لتطوير نوع جديد من العلاقات بين القوى العظمى".

وأشار إلى أن "تعزيز التبادلات الإنسانية له أهمية كبيرة وبعيدة المدى لتعميق التفاهم المتبادل وتنمية حسن الجوار والصداقة بين البلدين وتشكيل الرأي العام، ما يسهم في مواصلة تطوير العلاقات".

واختتم حديثه، قائلا: "آمل أن تشارك وسائل الإعلام في بلدينا في مهمتها المهمة، وأن تمضي قدما نحو التقدم، وتطور بشكل نشط التبادلات الإنسانية، وتقرب بين شعبينا، وتحقق تطلعات شعبينا، وتجسد الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الصينية بألوان جديدة".
شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
زعماء العالم يتوافدون إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر في 9 مايو... فيديو
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