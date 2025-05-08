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بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين
بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين خلال المفاوضات الموسعة مع الرئيس الصيني: "سنوقع اليوم اتفاقيات حكومية محدثة بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتي أنا متأكد من أنها سيكون لها تأثير إيجابي على تشكيل بيئة أعمال أكثر ملاءمة وستعطي دفعة جدية لتنمية تعاوننا الاقتصادي".وأضاف بوتين أن روسيا ترحب بنقل مرافق الإنتاج الصناعية الصينية إلى أراضيها، وتابع قائلا: "في الوقت نفسه، نرحب بإنشاء مرافق الإنتاج ونقل الخبرة الصناعية الصينية إلى بلدنا".وخلال مفاوضات مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في الكرملين، ذكر بوتين أن روسيا أصبحت المستورد الأكبر للسيارات الصينية في العالم، وأردف قائلا:ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى روسيا، يوم أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يعقد الرئيسين الروسي والصيني محادثات في موسكو، ويصدرون بيانات مشتركة، ويتحدثون إلى وسائل الإعلام.ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات "عيد النصر".بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانيةشي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ. الجزء الثاني
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ. الجزء الثاني
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الذكرى الثمانين للنصر

بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين

09:28 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 09:57 GMT 08.05.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين.
وقال بوتين خلال المفاوضات الموسعة مع الرئيس الصيني: "سنوقع اليوم اتفاقيات حكومية محدثة بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتي أنا متأكد من أنها سيكون لها تأثير إيجابي على تشكيل بيئة أعمال أكثر ملاءمة وستعطي دفعة جدية لتنمية تعاوننا الاقتصادي".
© Ruptly
وأضاف بوتين أن روسيا ترحب بنقل مرافق الإنتاج الصناعية الصينية إلى أراضيها، وتابع قائلا: "في الوقت نفسه، نرحب بإنشاء مرافق الإنتاج ونقل الخبرة الصناعية الصينية إلى بلدنا".

وأوضح: "هناك مبادرات مشتركة جديدة في الطريق. على سبيل المثال، سيتم إطلاق خط أنابيب الغاز الشرق الأقصى، في عام 2027، وسيضمن تزويد المستهلكين الصينيين بالوقود الأزرق بكمية تصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويًا".

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وخلال مفاوضات مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في الكرملين، ذكر بوتين أن روسيا أصبحت المستورد الأكبر للسيارات الصينية في العالم، وأردف قائلا:

"يشهد التعاون الشامل في مجال الصناعة والتكنولوجيا العالية تعزيزًا مستمرًا. وأصبحت روسيا المستورد الرئيسي للسيارات الصينية في العالم".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
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ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى روسيا، يوم أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يعقد الرئيسين الروسي والصيني محادثات في موسكو، ويصدرون بيانات مشتركة، ويتحدثون إلى وسائل الإعلام.
ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات "عيد النصر".
بوتين: روسيا والصين ستقاومان محاولات تغيير الحقائق بشأن نتائج الحرب العالمية الثانية
شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
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