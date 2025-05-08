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مستشار خامنئي: أمريكا اعترفت بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي والاتفاق بات قريبا
مستشار خامنئي: أمريكا اعترفت بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي والاتفاق بات قريبا
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، علي شمخاني، أن "الولايات المتحدة الأمريكية قبلت أخيرا تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الاستخبارات... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T05:51+0000
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وقال شمخاني، وهو مسؤول الملف النووي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إلغاء العقوبات والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم أصبحا أمرين قريبين للغاية في ظل تطورات المفاوضات الحالية".وأضاف أن "إرادة الطرفين ومواصلة المسار الصحيح للمفاوضات هما السبيل"، متابعا: "لذلك فإن إلغاء كامل للعقوبات والتأكيد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم صناعيا يجعل الاتفاق في متناول اليد".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه "لم يتخذ قرارا بعد بشأن تخصيب إيران لمواد نووية، لكن سيعلن موقفه بشأن برنامجها النووي المدني قريبا".كما ذكر ترامب، في وقت سابق، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أن "الهدف من المفاوضات مع إيران هو التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني"، لكنه أبدى انفتاحه على بحث الدعوات المؤيدة "لامتلاكها الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".من جهته صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، بأن المفاوضات الجارية مع إيران، بشأن إبرام اتفاق نووي جديد، "جيدة حتى الآن"، على حد قوله.ونقلت وسائل إعلام غربية، عن دي فانس، أنه "سيجري إبرام اتفاق لمعاودة دمج إيران في الاقتصاد العالمي مع ضرورة منعها من امتلاك سلاح نووي".يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الحديث عن مساعٍ دولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بينما تواصل طهران التأكيد على أن "أي تفاوض يجب أن يراعي مصالحها ويضمن رفع العقوبات بشكل كامل".ويأتي هذا البيان وسط توقعات بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تكون إيران موضوعا رئيسيا.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى، في 26 من الشهر ذاته.
https://sarabic.ae/20250507/الخارجية-الإيرانية-تنفي-أنباء-عقد-لقاء-بين-بزشكيان-وترامب-1100279168.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

مستشار خامنئي: أمريكا اعترفت بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي والاتفاق بات قريبا

05:51 GMT 08.05.2025
© Getty Images / Kaveh Kazemi مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، علي شمخاني
 مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Getty Images / Kaveh Kazemi
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أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، علي شمخاني، أن "الولايات المتحدة الأمريكية قبلت أخيرا تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".
وقال شمخاني، وهو مسؤول الملف النووي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إلغاء العقوبات والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم أصبحا أمرين قريبين للغاية في ظل تطورات المفاوضات الحالية".
وأضاف أن "إرادة الطرفين ومواصلة المسار الصحيح للمفاوضات هما السبيل"، متابعا: "لذلك فإن إلغاء كامل للعقوبات والتأكيد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم صناعيا يجعل الاتفاق في متناول اليد".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه "لم يتخذ قرارا بعد بشأن تخصيب إيران لمواد نووية، لكن سيعلن موقفه بشأن برنامجها النووي المدني قريبا".
كما ذكر ترامب، في وقت سابق، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أن "الهدف من المفاوضات مع إيران هو التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني"، لكنه أبدى انفتاحه على بحث الدعوات المؤيدة "لامتلاكها الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".
من جهته صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، بأن المفاوضات الجارية مع إيران، بشأن إبرام اتفاق نووي جديد، "جيدة حتى الآن"، على حد قوله.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
الخارجية الإيرانية تنفي أنباء عقد لقاء بين بزشكيان وترامب
أمس, 17:24 GMT
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن دي فانس، أنه "سيجري إبرام اتفاق لمعاودة دمج إيران في الاقتصاد العالمي مع ضرورة منعها من امتلاك سلاح نووي".
يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الحديث عن مساعٍ دولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بينما تواصل طهران التأكيد على أن "أي تفاوض يجب أن يراعي مصالحها ويضمن رفع العقوبات بشكل كامل".
ويأتي هذا البيان وسط توقعات بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تكون إيران موضوعا رئيسيا.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى، في 26 من الشهر ذاته.
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