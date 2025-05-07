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نائب الرئيس الأمريكي: المفاوضات مع إيران "جيدة حتى الآن"

نائب الرئيس الأمريكي: المفاوضات مع إيران "جيدة حتى الآن"

سبوتنيك عربي

صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات الجارية مع إيران، بشأن إبرام اتفاق نووي جديد، "جيدة حتى الآن"، على حد قوله. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن دي فانس، أنه "سيجري إبرام اتفاق لمعاودة دمج إيران في الاقتصاد العالمي مع ضرورة منعها من امتلاك سلاح نووي".وأوضحت صحيفة غربية أن جي دي فانس، يرى أن "الاتفاق المبرم مع إيران والموقع في العام 2015، حمل بعض الإشكاليات منها أن نظام التفتيش والمراقبة كان ضعيفا جدا"، مضيفًا أن "الرئيس دونالد ترامب لا يحبذ الانتشار النووي، ومنفتح على الجلوس مع روسيا والصين، في السنوات المقبلة، لمناقشة خفض عدد الأسلحة النووية في العالم".وأفاد جي دي فانس أنه "حتى الآن نحن على المسار الصحيح، لكن لا بد أن يكون هناك نهاية لهذا المسار"، متابعًا: "لا تمانع واشنطن بامتلاك الطاقة النووية المدنية، لكن لا يمكن امتلاك برنامج تخصيب يتيح الوصول إلى السلاح النووي".يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الحديث عن مساعٍ دولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بينما تواصل طهران التأكيد على أن "أي تفاوض يجب أن يراعي مصالحها ويضمن رفع العقوبات بشكل كامل".ويأتي هذا البيان وسط توقعات بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تكون إيران موضوعا رئيسيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن "الهدف من المفاوضات مع إيران هو التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني"، لكنه أبدى انفتاحه على بحث الدعوات المؤيدة "لامتلاكها الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى، في 26 من الشهر ذاته.

https://sarabic.ae/20250507/واشنطن-أمريكا-لا-تقبل-البرامج-التي-تؤدي-إلى-إنتاج-أسلحة-نووية-في-إيران--1100271196.html

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