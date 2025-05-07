https://sarabic.ae/20250507/واشنطن-أمريكا-لا-تقبل-البرامج-التي-تؤدي-إلى-إنتاج-أسلحة-نووية-في-إيران--1100271196.html

واشنطن: أمريكا لا تقبل البرامج التي تؤدي إلى إنتاج أسلحة نووية في إيران

واشنطن: أمريكا لا تقبل البرامج التي تؤدي إلى إنتاج أسلحة نووية في إيران

سبوتنيك عربي

صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية "تسمح لإيران بتطوير الطاقة النووية السلمية، لكنها لا تقبل بالبرامج التي... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T14:29+0000

2025-05-07T14:29+0000

2025-05-07T14:29+0000

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وقال دي فانس، متحدثًا في ندوة بواشنطن نظمها مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا نهتم إن أراد أحد تطوير الطاقة النووية، فنحن لسنا ضدها، ولكن لا يمكن أن يكون لديك برنامج تخصيب يسمح لك بالحصول على أسلحة نووية. هذا هو الحد الذي نحدده".وأشار دي فانس إلى أن البيت الأبيض مستعد للمفاوضات، لكنه لا ينوي التنازل عن قضايا منع انتشار الأسلحة النووية.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى، في 26 من الشهر ذاته.البرلمان الإيراني يكشف سبب تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكاويتكوف: أمريكا تريد عقد جولة رابعة من المفاوضات مع إيران الأسبوع الجاري

https://sarabic.ae/20250428/ترامب-واثق-من-قدرة-أمريكا-وإيران-على-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-1099951673.html

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