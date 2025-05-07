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الخارجية الإيرانية تنفي أنباء عقد لقاء بين بزشكيان وترامب
الخارجية الإيرانية تنفي أنباء عقد لقاء بين بزشكيان وترامب
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، جميع الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول "مفاوضات إيرانية - أمريكية مباشرة ولقاء بين... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T17:24+0000
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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "بيان الخارجية في هذا الصدد، جاء ردًا على تساؤلات حول تقارير زعمت وجود نية لعقد لقاء مزعوم بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما زعمت الإشاعات وجود استياء لدى الأطراف المعنية من الوساطة العُمانية، وتحدثت كذلك عن تقديم طهران مقترحات للحوار المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد بقائي، في تصريح صحفي، أن "وزارة الخارجية تلتزم بمهنية وشفافية كاملة في إطلاع الرأي العام على تطورات الملفات الدبلوماسية، بما فيها المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي".يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الحديث عن مساعٍ دولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بينما تواصل طهران التأكيد على أن "أي تفاوض يجب أن يراعي مصالحها ويضمن رفع العقوبات بشكل كامل".وقال دي فانس، متحدثًا في ندوة بواشنطن نظمها مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا نهتم إن أراد أحد تطوير الطاقة النووية، فنحن لسنا ضدها، ولكن لا يمكن أن يكون لديك برنامج تخصيب يسمح لك بالحصول على أسلحة نووية. هذا هو الحد الذي نحدده".وأشار دي فانس إلى أن البيت الأبيض مستعد للمفاوضات، لكنه لا ينوي التنازل عن قضايا منع انتشار الأسلحة النووية.ويأتي هذا البيان وسط توقعات بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تكون إيران موضوعا رئيسيا.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى، في 26 من الشهر ذاته.
https://sarabic.ae/20250507/إيران-تهاجم-بريطانيا-بعد-اعتقال-عدد-من-مواطنينها-1100238846.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

الخارجية الإيرانية تنفي أنباء عقد لقاء بين بزشكيان وترامب

17:24 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 17:29 GMT 07.05.2025)
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، جميع الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول "مفاوضات إيرانية - أمريكية مباشرة ولقاء بين الرئيسين الأمريكي والإيراني"، واصفاً إياها بـ"الأخبار الملفقة غير المسندة لأي أساس".
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "بيان الخارجية في هذا الصدد، جاء ردًا على تساؤلات حول تقارير زعمت وجود نية لعقد لقاء مزعوم بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما زعمت الإشاعات وجود استياء لدى الأطراف المعنية من الوساطة العُمانية، وتحدثت كذلك عن تقديم طهران مقترحات للحوار المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بقائي، في تصريح صحفي، أن "وزارة الخارجية تلتزم بمهنية وشفافية كاملة في إطلاع الرأي العام على تطورات الملفات الدبلوماسية، بما فيها المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي".
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يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الحديث عن مساعٍ دولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بينما تواصل طهران التأكيد على أن "أي تفاوض يجب أن يراعي مصالحها ويضمن رفع العقوبات بشكل كامل".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية "تسمح لإيران بتطوير الطاقة النووية السلمية، لكنها لا تقبل بالبرامج التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نووية".
وقال دي فانس، متحدثًا في ندوة بواشنطن نظمها مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا نهتم إن أراد أحد تطوير الطاقة النووية، فنحن لسنا ضدها، ولكن لا يمكن أن يكون لديك برنامج تخصيب يسمح لك بالحصول على أسلحة نووية. هذا هو الحد الذي نحدده".
وأشار دي فانس إلى أن البيت الأبيض مستعد للمفاوضات، لكنه لا ينوي التنازل عن قضايا منع انتشار الأسلحة النووية.
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ويأتي هذا البيان وسط توقعات بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تكون إيران موضوعا رئيسيا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن "الهدف من المفاوضات مع إيران هو التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني"، لكنه أبدى انفتاحه على بحث الدعوات المؤيدة "لامتلاكها الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية".
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى، في 26 من الشهر ذاته.
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