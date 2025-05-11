https://sarabic.ae/20250511/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-الشرع-مستجدات-الأحداث-في-سوريا-1100407677.html
ولي العهد السعودي يبحث مع الشرع مستجدات الأحداث في سوريا
ولي العهد السعودي يبحث مع الشرع مستجدات الأحداث في سوريا
سبوتنيك عربي
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا مستجدات الأحداث... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T16:11+0000
2025-05-11T16:11+0000
2025-05-11T16:11+0000
العالم العربي
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السعودية
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وقالت الرئاسة السورية إن الرئيس السوري أحمد الشرع "ثمّن في اتصاله جهود السعودية على دعمها المستمر لسوريا، مؤكداً أهمية الدور السعودي في تعزيز وحدة الأراضي السورية واستقرارها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات، لا سيما العدوان الإسرائيلي الأخير".وبحث الرئيس السوري أحمد الشرع، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفقا لما ذكرته ما ذكرته الرئاسة السورية.وجدد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان التأكيد للرئيس السوري أحمد الشرع على التزام السعودية بدعم أمن سوريا واستقرار وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدتها. ويأتي هذا الاتصال في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات العربية والتنسيق المشترك في مواجهة القضايا المشتركة، حسب بيان رئاسة الجمهورية السورية.
https://sarabic.ae/20250511/تركيا-تكشف-عن-اجتماع-ثلاثي-يضم-الأردن-وسوريا-لبحث-أمن-المنطقة-1100404502.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
ولي العهد السعودي يبحث مع الشرع مستجدات الأحداث في سوريا
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا مستجدات الأحداث في سوريا، فضلاً عن استعراض الجهود كافة التي من شأنها دعم أمن واستقرار سوريا.
وقالت الرئاسة السورية إن الرئيس السوري أحمد الشرع "ثمّن في اتصاله جهود السعودية على دعمها المستمر لسوريا، مؤكداً أهمية الدور السعودي في تعزيز وحدة الأراضي السورية واستقرارها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات، لا سيما العدوان الإسرائيلي الأخير".
وبحث الرئيس السوري أحمد الشرع، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفقا لما ذكرته ما ذكرته الرئاسة السورية.
وجدد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان التأكيد للرئيس السوري أحمد الشرع على التزام السعودية بدعم أمن سوريا واستقرار وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدتها.
ويأتي هذا الاتصال في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات العربية والتنسيق المشترك في مواجهة القضايا المشتركة، حسب بيان رئاسة الجمهورية السورية.