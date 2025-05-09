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تركيا تعتزم تصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز إلى سوريا يوميا
تركيا تعتزم تصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز إلى سوريا يوميا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى سوريا. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T12:22+0000
2025-05-09T12:22+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، عن بيرقدار، أن الغاز الطبيعي التركي المُخطط تصديره، والذي يُتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا، سيُستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا.وأفاد الوزير التركي بأن أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي بدأت في الجانب السوري، على أن ينقل الغاز من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية.وأكد ألب أرسلان بيرقدار أنه "سيُستخدم هذا الغاز في محطة الكهرباء بحلب. ونهدف إلى بدء التدفق خلال 3 أشهر"، مضيفا: "لقد أحرزنا تقدما سريعا في سوريا، لأن خط الغاز الطبيعي وصل بالفعل إلى الحدود السورية في منطقة كليس. وبهذه الطريقة، سنكون وفرنا الوقود لتلك المحطات الكهربائية".وأشار الوزير التركي إلى أن العمل بدأ أيضا في مجال تزويد سوريا بالتيار الكهربائي إلى جانب الغاز الطبيعي، منوها بأنه يتم حاليا تزويد مدينة حلب (شمال) بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء من تركيا.وأكد بيرقدار أن من أولويات الجانب التركي، الإسهام في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، والبنية التحتية في سوريا تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب التي استمرت لـ13 سنة.وكشف وزير الطاقة السوري محمد البشير، يوم السبت الماضي، عن اتفاقية ستوقّع قريباً لاستجرار الكهرباء من تركيا، مشيراً إلى أن وزارته تعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية وحلب.وقال البشير على هامش مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية التي انطلقت، أمس الجمعة: "نحن على وشك توقيع اتفاقية لخط كهرباء بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا. كما نعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس وحلب".وأكد البشير على علاقات الجوار بين تركيا وسوريا، ولفت إلى "دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية"، وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات كبيرة لشمال سوريا خاصة في مجال الكهرباء.
https://sarabic.ae/20250507/أردوغان-أمن-الطاقة-أصبح-قضية-وجودية-للدول-في-ظل-التوترات-العالمية-1100272748.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

تركيا تعتزم تصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز إلى سوريا يوميا

12:22 GMT 09.05.2025
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
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تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى سوريا.
ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، عن بيرقدار، أن الغاز الطبيعي التركي المُخطط تصديره، والذي يُتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا، سيُستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا.
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وأفاد الوزير التركي بأن أعمال البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي بدأت في الجانب السوري، على أن ينقل الغاز من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية.
وأكد ألب أرسلان بيرقدار أنه "سيُستخدم هذا الغاز في محطة الكهرباء بحلب. ونهدف إلى بدء التدفق خلال 3 أشهر"، مضيفا: "لقد أحرزنا تقدما سريعا في سوريا، لأن خط الغاز الطبيعي وصل بالفعل إلى الحدود السورية في منطقة كليس. وبهذه الطريقة، سنكون وفرنا الوقود لتلك المحطات الكهربائية".
وأشار الوزير التركي إلى أن العمل بدأ أيضا في مجال تزويد سوريا بالتيار الكهربائي إلى جانب الغاز الطبيعي، منوها بأنه يتم حاليا تزويد مدينة حلب (شمال) بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء من تركيا.
وأكد بيرقدار أن من أولويات الجانب التركي، الإسهام في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، والبنية التحتية في سوريا تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب التي استمرت لـ13 سنة.
وكشف وزير الطاقة السوري محمد البشير، يوم السبت الماضي، عن اتفاقية ستوقّع قريباً لاستجرار الكهرباء من تركيا، مشيراً إلى أن وزارته تعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية وحلب.
وقال البشير على هامش مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية التي انطلقت، أمس الجمعة: "نحن على وشك توقيع اتفاقية لخط كهرباء بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا. كما نعمل أيضاً على خط غاز طبيعي بين كيليس وحلب".
وأكد البشير على علاقات الجوار بين تركيا وسوريا، ولفت إلى "دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية"، وأشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات كبيرة لشمال سوريا خاصة في مجال الكهرباء.
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