https://sarabic.ae/20250504/أردوغان-نتابع-عن-كثب-خطط-إسرائيل-ضد-تركيا-1100152378.html

أردوغان: نتابع عن كثب خطط إسرائيل ضد تركيا

أردوغان: نتابع عن كثب خطط إسرائيل ضد تركيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تتابع عن كثب الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل أو تخطط لاتخاذها ضدها، معتبرا هجماتها على سوريا... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T12:35+0000

2025-05-04T12:35+0000

2025-05-04T12:35+0000

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وقال الرئيس التركي، في تصريحات صحفية على متن الطائرة خلال عودته من زيارته إلى قبرص الشمالية: "نتابع عن كثب الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل أو تخطط لاتخاذها ضد تركيا".وأضاف: "لماذا قطعنا كافة العلاقات التجارية مع إسرائيل؟ لأننا نعلم أن عدو صديقنا هو عدونا أيضا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.واعتبر الرئيس التركي هجمات إسرائيل المتواصلة على سوريا تهديدا للسلام والهدوء في البلاد، لافتا إلى أن السلام والهدوء هما آخر ما تريده إسرائيل في المنطقة.وبين أردوغان، أن "إسرائيل منزعجة من انتهاء الحرب الدائرة منذ سنوات في سوريا، ورياح الوحدة بالبلاد وحقيقة أن الشعب السوري سيقرر مصيره بنفسه، لذلك تسعى إلى إثارة صراع جديد من خلال استفزاز بعض المجموعات في البلاد".وأشار إلى أن إسرائيل التي لا تتردد في رمي المنطقة في النار، منزعجة من قوة تركيا في المنطقة ومكتسباتها، مشددا على أن بلاده لن تسمح بانجرار سوريا إلى الصراع من جديد.وفي تعليقه على هجوم إسرائيل على سفينة "أسطول الحرية"، لكسر الحصار عن غزة قرب مالطا، قال أردوغان إن "إسرائيل هي التهديد الأكبر للقانون الدولي، إذ أنها اعتادت على انتهاكه باستمرار"، ووصف هجوم إسرائيل على سفينة أسطول الحرية بـ"القرصنة".وأعلن "تحالف أسطول الحرية"، الجمعة الماضية، أن "سفينة مدنية تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تعرّضت لهجوم بطائرة مسيّرة ليلة الخميس - الجمعة، أثناء إبحارها في المياه الدولية للبحر المتوسط قرب جزيرة مالطا".يشار إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى غزة حاملة مساعدات إنسانية لسكان القطاع.وشن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة الماضية، غارات استهدفت محيط ريف العاصمة دمشق ومناطق قرب حماة واللاذقية وعلى الشمال الغربي لسوريا وإدلب.وتوسع إسرائيل تدخلها في سوريا بمزاعم حماية "الطائفة الدرزية"، بعد اشتباكات دامية بين مسحلين دروز وقوات الحكومة السورية المؤقتة.وتعتبر إسرائيل أي وجود عسكري تركي في سوريا تهديداً لحرية عملياتها الجوية في المنطقة، خاصة بعد توجه أنقرة لإنشاء قواعد عسكرية في البلاد وعقد اتفاقيات تعاون عسكري مع الحكومة السورية المؤقتة.

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https://sarabic.ae/20250503/تركيا-تعلق-على-التقارير-حول-السماح-لطائرة-نتنياهو-بالتحليق-عبر-أراضيها-1100129405.html

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