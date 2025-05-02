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القوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
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بعد الاستهداف الإسرائيلي.. حكومة مالطا تكشف مصير ركاب سفينة أسطول الحرية
بعد الاستهداف الإسرائيلي.. حكومة مالطا تكشف مصير ركاب سفينة أسطول الحرية
سبوتنيك عربي
أصدرت حكومة مالطا، اليوم الجمعة، بيانا حول مصير ركاب سفينة أسطول الحرية التي تعرضت لهجوم إسرائيلي بينما كانت في طريقها لإيصال مساعدات لقطاع غزة المحاصر. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T09:40+0000
2025-05-02T09:40+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن حكومة مالطا بيانها الذي أكدت فيه سلامة جميع ركاب سفينة "أسطول الحرية"، مشيرة إلى أنه "كان على متن السفينة طاقم من 12 فردا وأربعة ركاب مدنيين، ولم تقع بينهم إصابات".وفي وقت سابق، أكد تحالف "أسطول الحرية" المتجهة إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة، استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية، مشيرا إلى توجيهه أكثر من نداء استغاثة.وذكر التحالف، في منشور عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفت مقدمة السفينة مرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق وخرق في هيكل السفينة.وأفاد التحالف في تغريدته بأن الطائرة الإسرائيلية استهدفت سفينة "أسطول الحرية" قبالة ساحل مالطا أثناء توجهها إلى قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وثقبها وبدء غرقها.وأوضح تحالف "أسطول الحرية" أن القصف الإسرائيلي "أحدث ثقبا في السفينة، وأنها "تغرق الآن"، مشيرا إلى وجود 30 شخصا على متن السفينة عندما تعرضت لهجوم إسرائيلي بعد منتصف الليل.ولفت التحالف الدولي إلى أن "الحكومة المالطية لم تستجب لإشارة الاستغاثة الصادرة عن هذه السفينة الإنسانية المدنية"، مع توضيحه بأنه بموجب القانون البحري الدولي "تلتزم مالطا بالتصرف وضمان سلامة أي سفينة مدنية في حالة خطر بالقرب منها".ونقلت وسائل إعلام غربية عن التحالف أن السفينة "الضمير" كانت قادمة من تونس وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان، وتم استهدافها في المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا.
https://sarabic.ae/20250502/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-الإسرائيلية-1100102210.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

بعد الاستهداف الإسرائيلي.. حكومة مالطا تكشف مصير ركاب سفينة أسطول الحرية

09:40 GMT 02.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalitزوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة
زوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أصدرت حكومة مالطا، اليوم الجمعة، بيانا حول مصير ركاب سفينة أسطول الحرية التي تعرضت لهجوم إسرائيلي بينما كانت في طريقها لإيصال مساعدات لقطاع غزة المحاصر.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن حكومة مالطا بيانها الذي أكدت فيه سلامة جميع ركاب سفينة "أسطول الحرية"، مشيرة إلى أنه "كان على متن السفينة طاقم من 12 فردا وأربعة ركاب مدنيين، ولم تقع بينهم إصابات".
وفي وقت سابق، أكد تحالف "أسطول الحرية" المتجهة إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة، استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية، مشيرا إلى توجيهه أكثر من نداء استغاثة.
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وذكر التحالف، في منشور عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفت مقدمة السفينة مرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق وخرق في هيكل السفينة.
وأفاد التحالف في تغريدته بأن الطائرة الإسرائيلية استهدفت سفينة "أسطول الحرية" قبالة ساحل مالطا أثناء توجهها إلى قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وثقبها وبدء غرقها.
وأوضح تحالف "أسطول الحرية" أن القصف الإسرائيلي "أحدث ثقبا في السفينة، وأنها "تغرق الآن"، مشيرا إلى وجود 30 شخصا على متن السفينة عندما تعرضت لهجوم إسرائيلي بعد منتصف الليل.
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ولفت التحالف الدولي إلى أن "الحكومة المالطية لم تستجب لإشارة الاستغاثة الصادرة عن هذه السفينة الإنسانية المدنية"، مع توضيحه بأنه بموجب القانون البحري الدولي "تلتزم مالطا بالتصرف وضمان سلامة أي سفينة مدنية في حالة خطر بالقرب منها".
ونقلت وسائل إعلام غربية عن التحالف أن السفينة "الضمير" كانت قادمة من تونس وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان، وتم استهدافها في المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا.
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