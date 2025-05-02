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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية شرقي حيفا، بصاروخ باليستي. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T07:54+0000
2025-05-02T07:54+0000
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وأكد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ، الذي أصاب المنطقة المستهدفة.ونوه سريع إلى أن "الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية الإسنادية دعماً لغزة، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع".وقال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفًا أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصاروخ".وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" الحوثيين عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة."أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" ومنشآت إسرائيلية
https://sarabic.ae/20250430/جماعة-أنصار-الله-تعلن-منع-مرور-السفن-البريطانية-في-البحر-الأحمر-1100046643.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, إسرائيل, رصد عسكري
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, إسرائيل, رصد عسكري

"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية

07:54 GMT 02.05.2025
© AP Photo / Hani Mohammedمقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية شرقي حيفا، بصاروخ باليستي.
وأكد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ، الذي أصاب المنطقة المستهدفة.
ونوه سريع إلى أن "الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية الإسنادية دعماً لغزة، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مؤكدًا العمل على اعتراضه.
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وقال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفًا أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصاروخ".

في بيان لاحق، قال الجيش إنه "إثر انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، أطلق صاروخ من اليمن. أطلق صاروخ اعتراضي تجاه الصاروخ، ونتائج الاعتراض قيد التحقق".

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" الحوثيين عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردًا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" ومنشآت إسرائيلية
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