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جماعة "أنصار الله" تعلن منع مرور السفن البريطانية في البحر الأحمر
جماعة "أنصار الله" تعلن منع مرور السفن البريطانية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، منع مرور السفن البريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T13:58+0000
2025-04-30T13:58+0000
2025-04-30T13:58+0000
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وقال مصدر في جماعة "أنصار الله" إن الجماعة فرضت حظرا على مرور السفن البريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب، بعد إعلان بريطانيا عن نيتها الانضمام إلى الضربات الأمريكية على المحافظات التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".وأضاف المصدر أن "الحركة تنوي حظر مرور السفن التجارية البريطانية عبر البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، على غرار إجراءاتها ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية".وتنفذ الولايات المتحدة ضربات يومية على اليمن في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بعد أن أعلنت عن تجدد الهجمات على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي ردا على حصار قطاع غزة الفلسطيني.وفي وقت سابق، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن رصد قواته لأكثر من 1200 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بينها 260 غارة بقاذفات القنابل "بي 2" وغيرها خلال الأسبوع الجاري.مقتل 8 مدنيين في غارات أمريكية على أهداف بصنعاء وسط اليمن"أنصار الله": قصفنا قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة بصاروخ فرط صوتي
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
جماعة "أنصار الله" تعلن منع مرور السفن البريطانية في البحر الأحمر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، منع مرور السفن البريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب.
وقال مصدر في جماعة "أنصار الله" إن الجماعة فرضت حظرا على مرور السفن البريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب، بعد إعلان بريطانيا عن نيتها الانضمام إلى الضربات الأمريكية على المحافظات التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".
وأضاف المصدر أن "الحركة تنوي حظر مرور السفن التجارية البريطانية عبر البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، على غرار إجراءاتها ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية".
وذكر المصدر أن "هذه الخطوة جاءت ردًا على إعلان بريطانيا مشاركتها في ضربات جوية على اليمن مع الولايات المتحدة". وأكد أن الحظر المفروض على السفن البريطانية "سيؤثر بشكل خطير على اقتصادها".
وتنفذ الولايات المتحدة
ضربات يومية على اليمن في المناطق التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بعد أن أعلنت عن تجدد الهجمات على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي ردا على حصار قطاع غزة الفلسطيني.
وفي وقت سابق، كشف زعيم "أنصار الله"
عبد الملك الحوثي، عن رصد قواته لأكثر من 1200 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بينها 260 غارة بقاذفات القنابل "بي 2" وغيرها خلال الأسبوع الجاري.