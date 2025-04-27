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"أنصار الله": قصفنا قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة بصاروخ فرط صوتي
"أنصار الله": قصفنا قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة بصاروخ فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية قصف الأراضي الإسرائيلية في عملية عسكرية هي الرابعة خلال 24 ساعة، والثانية التي تستهدف قاعدة "نيفاتيم". 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T07:29+0000
2025-04-27T07:29+0000
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية قصف الأراضي الإسرائيلية في عملية عسكرية هي الرابعة خلال 24 ساعة، والثانية التي تستهدف قاعدة "نيفاتيم".ونقلت قناة "المسيرة" عن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، بيانا متلفزا، أعلن فيه "تنفيذ القوة الصاروخية عمليةً عسكريةً استهدفتْ "قاعدة نيفاتيم الجوية" في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي"، على حد تعبيره.وأكد البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح، لافتا إلى أن العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا قطاع غزة".وأكد البيان أن قوات "أنصار الله" ستواصل "تطوير قدراتها العسكرية بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عنجهية العدوانِ الأمريكي وغروره وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة"، ولفت يحيى سريع إلى أن العمليات العسكري "لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".يذكر أن هذه هي العملية العسكري الرابعة خلال 24 ساعة التي تنفذها "أنصار الله" ضد أهداف إسرائيلية إسنادا لغزة، حيث نفذ سلاح الجو المسير التابع لـ"أنصار الله"، أمس السبت، عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين أولهما استهدفت هدفا حيويا إسرائيليا في منطقة يافا، والأخرى استهدفت هدفا حيويا إسرائيليا في منطقة عسقلان.وفي بيان منفصل، أعلنت القوات المسلحة تنفيذ القوة الصاروخية عملية استهدفت لقاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250425/أنصار-الله-تطالب-بتشكيل-لجنة-تحقيق-دولية-في-القصف-الأمريكي-على-مناطق-سيطرتها--1099900997.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على اليمن, أنصار الله, الأخبار
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على اليمن, أنصار الله, الأخبار

"أنصار الله": قصفنا قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 24 ساعة بصاروخ فرط صوتي

07:29 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية قصف الأراضي الإسرائيلية في عملية عسكرية هي الرابعة خلال 24 ساعة، والثانية التي تستهدف قاعدة "نيفاتيم".
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية قصف الأراضي الإسرائيلية في عملية عسكرية هي الرابعة خلال 24 ساعة، والثانية التي تستهدف قاعدة "نيفاتيم".
ونقلت قناة "المسيرة" عن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، بيانا متلفزا، أعلن فيه "تنفيذ القوة الصاروخية عمليةً عسكريةً استهدفتْ "قاعدة نيفاتيم الجوية" في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي"، على حد تعبيره.
وأكد البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح، لافتا إلى أن العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا قطاع غزة".
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وأكد البيان أن قوات "أنصار الله" ستواصل "تطوير قدراتها العسكرية بما يلبي تطورات المرحلة ويكسر عنجهية العدوانِ الأمريكي وغروره وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة"، ولفت يحيى سريع إلى أن العمليات العسكري "لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".
يذكر أن هذه هي العملية العسكري الرابعة خلال 24 ساعة التي تنفذها "أنصار الله" ضد أهداف إسرائيلية إسنادا لغزة، حيث نفذ سلاح الجو المسير التابع لـ"أنصار الله"، أمس السبت، عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيرتين أولهما استهدفت هدفا حيويا إسرائيليا في منطقة يافا، والأخرى استهدفت هدفا حيويا إسرائيليا في منطقة عسقلان.
وفي بيان منفصل، أعلنت القوات المسلحة تنفيذ القوة الصاروخية عملية استهدفت لقاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.
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