https://sarabic.ae/20250425/أنصار-الله-تطالب-بتشكيل-لجنة-تحقيق-دولية-في-القصف-الأمريكي-على-مناطق-سيطرتها--1099900997.html

"أنصار الله" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في القصف الأمريكي على مناطق سيطرتها

"أنصار الله" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في القصف الأمريكي على مناطق سيطرتها

سبوتنيك عربي

طالبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في العمليات العسكرية التي تنفذها أمريكا ضد الجماعة في اليمن، منذ منتصف مارس/... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T19:11+0000

2025-04-25T19:11+0000

2025-04-25T19:11+0000

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء، تعليقاً على اتهام أمريكي لها بقصف سوق في صنعاء: "محاولة الولايات المتحدة الأميركية البائسة التنصل عن مسؤوليتها عن الجرائم التي ترتكبها في اليمن، تهدف للتغطية على عدوانها الآثم عليه وعلى جرائمها التي يندى لها جبين البشرية بحق المدنيين والأعيان المدنية، وكذا التغطية على فشلها الذريع في اليمن".وأضاف البيان: "أميركا شنت منذ منتصف الشهر الماضي أكثر من 1200 غارة وقصف بحري تسببت في استشهاد وجرح مئات المدنيين وتدمير العديد من الأعيان المدنية من أحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".وتابعت الجماعة في بيانها: "نجدد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم، التي ارتكبتها أميركا بحق اليمن واليمنيين".ورأت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، أن "العالم لم يعد ينطلي عليه التضليل والأكاذيب الأميركية، وبات يعرف بأن أميركا لديها سجل إجرامي في حقوق الإنسان وأياديها ملطخة بدماء الأبرياء في كثير من أصقاع الأرض"، على حد تعبيرها.ويوم أمس الخميس، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته أكثر من 1200 غارة وقصف بحري نفذتها أميركا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بينها 260 غارة بقاذفات القنابل "بي-2" وغيرها، خلال الأسبوع الماضي.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، يوم الجمعة الماضية، مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين بغارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غربي البلاد).وأعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، يوم الأربعاء قبل الماضي، ارتفاع ضحايا الغارات الأميركية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جُلهم أطفال ونساء".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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