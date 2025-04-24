https://sarabic.ae/20250424/مبعوث-الأمم-المتحدة-إلى-اليمن-يجتمع-بمسؤولين-من-أنصار-الله-في-سلطنة-عمان-1099864333.html
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجتمع بمسؤولين من "أنصار الله" في سلطنة عمان
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجتمع بمسؤولين من "أنصار الله" في سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
اجتمع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الخميس، بمسؤولين من جماعة "أنصار الله" اليمنية في سلطنة عمان، لمناقشة "ضرورة استقرار الوضع"... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T16:32+0000
2025-04-24T16:32+0000
2025-04-24T16:32+0000
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وفي بيان نُشر عبر منصة "إكس"، قال مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إن "غروندبرغ التقى اليوم في مسقط، بكبار المسؤولين العُمانيين، وأعضاء من قيادة "أنصار الله"، وممثلين عن السلك الدبلوماسي".وأضاف البيان أن المحادثات "ركزت على ضرورة استقرار الوضع في اليمن، بما يسمح لجميع اليمنيين بالعيش بكرامة وازدهار، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنطقة والمجتمع الدولي".كما أكد غروندبرغ، خلال الاجتماع، على "التزامه بمواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف، في إطار جهوده الرامية لتحقيق سلام مستدام في اليمن".وتأتي اجتماعات غروندبرغ في مسقط، قبل يومين من جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عُمان، بين كبار المسؤولين من إيران وأمريكا، بشأن البرنامج النووي لطهران.ومنذ اندلاع الحرب في غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمهم للفصائل الفلسطينية، وبدأت بتنفيذ هجمات عبر صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية.ومنذ 15 مارس/ آذار 2025، صعّدت أمريكا، الحليف الرئيسي لإسرائيل، من هجماتها على "أنصار الله"، مستهدفة مواقعهم في اليمن، بغارات جوية شبه يومية.
https://sarabic.ae/20250423/قصف-جوي-أمريكي-على-معقل-جماعة-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1099837111.html
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أنصار الله, سلطنة عمان, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أنصار الله, سلطنة عمان, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجتمع بمسؤولين من "أنصار الله" في سلطنة عمان
اجتمع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الخميس، بمسؤولين من جماعة "أنصار الله" اليمنية في سلطنة عمان، لمناقشة "ضرورة استقرار الوضع" في الدولة الواقعة بشبه الجزيرة العربية.
وفي بيان نُشر عبر منصة "إكس"، قال مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إن "غروندبرغ التقى اليوم في مسقط، بكبار المسؤولين العُمانيين، وأعضاء من قيادة "أنصار الله"، وممثلين عن السلك الدبلوماسي".
وأضاف البيان أن المحادثات "ركزت على ضرورة استقرار الوضع في اليمن، بما يسمح لجميع اليمنيين بالعيش بكرامة وازدهار، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنطقة والمجتمع الدولي".
كما أكد غروندبرغ، خلال الاجتماع، على "التزامه بمواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف، في إطار جهوده الرامية لتحقيق سلام مستدام في اليمن".
وتأتي اجتماعات غروندبرغ في مسقط، قبل يومين من جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عُمان، بين كبار المسؤولين من إيران وأمريكا، بشأن البرنامج النووي لطهران.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمهم للفصائل الفلسطينية، وبدأت بتنفيذ هجمات عبر صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية.
وانطلقت الهجمات بشكل رمزي في البداية، لكن سرعان ما تبنت الجماعة استراتيجية أكثر تصعيدا، حيث أعلنت استهداف إيلات جنوبي إسرائيل، بصواريخ وطائرات مسيرة عدة، بعضها تم اعتراضه من قِبل الجيش الإسرائيلي أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
ومنذ 15 مارس/ آذار 2025، صعّدت أمريكا، الحليف الرئيسي لإسرائيل، من هجماتها على "أنصار الله"، مستهدفة مواقعهم في اليمن، بغارات جوية شبه يومية.