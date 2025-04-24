https://sarabic.ae/20250424/مبعوث-الأمم-المتحدة-إلى-اليمن-يجتمع-بمسؤولين-من-أنصار-الله-في-سلطنة-عمان-1099864333.html

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجتمع بمسؤولين من "أنصار الله" في سلطنة عمان

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يجتمع بمسؤولين من "أنصار الله" في سلطنة عمان

سبوتنيك عربي

اجتمع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الخميس، بمسؤولين من جماعة "أنصار الله" اليمنية في سلطنة عمان، لمناقشة "ضرورة استقرار الوضع"... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T16:32+0000

2025-04-24T16:32+0000

2025-04-24T16:32+0000

أنصار الله

سلطنة عمان

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/05/1096509769_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e44e8a382c6593583dd45ba8632966ee.jpg

وفي بيان نُشر عبر منصة "إكس"، قال مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إن "غروندبرغ التقى اليوم في مسقط، بكبار المسؤولين العُمانيين، وأعضاء من قيادة "أنصار الله"، وممثلين عن السلك الدبلوماسي".وأضاف البيان أن المحادثات "ركزت على ضرورة استقرار الوضع في اليمن، بما يسمح لجميع اليمنيين بالعيش بكرامة وازدهار، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنطقة والمجتمع الدولي".كما أكد غروندبرغ، خلال الاجتماع، على "التزامه بمواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف، في إطار جهوده الرامية لتحقيق سلام مستدام في اليمن".وتأتي اجتماعات غروندبرغ في مسقط، قبل يومين من جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عُمان، بين كبار المسؤولين من إيران وأمريكا، بشأن البرنامج النووي لطهران.ومنذ اندلاع الحرب في غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعمهم للفصائل الفلسطينية، وبدأت بتنفيذ هجمات عبر صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية.ومنذ 15 مارس/ آذار 2025، صعّدت أمريكا، الحليف الرئيسي لإسرائيل، من هجماتها على "أنصار الله"، مستهدفة مواقعهم في اليمن، بغارات جوية شبه يومية.

https://sarabic.ae/20250423/قصف-جوي-أمريكي-على-معقل-جماعة-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1099837111.html

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, سلطنة عمان, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة