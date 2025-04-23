https://sarabic.ae/20250423/قصف-جوي-أمريكي-على-معقل-جماعة-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1099837111.html
قصف جوي أمريكي على معقل جماعة "أنصار الله" شمالي اليمن
قصف جوي أمريكي على معقل جماعة "أنصار الله" شمالي اليمن
سبوتنيك عربي
عاودت المقاتلات الأمريكية، اليوم الخميس، قصفها الجوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مستهدفة بسلسلة غارات معقلها محافظة صعدة (شمال غربي اليمن)، ضمن... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T22:36+0000
2025-04-23T22:36+0000
2025-04-23T22:36+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 6 غارات على مواقع جبلية لـ "أنصار الله" في قرية السهلين بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة.ويأتي القصف الجوي على معقل "أنصار الله" بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 6 غارات على مخازن أسلحة ومواقع للجماعة في منطقتي الغُويرق والفَّازة بمديرية التُحَيتا في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، سبقتها 8 غارات على القاعدة البحرية ومعسكر الدفاع الساحلي في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة، والمطار الدولي جنوب المدينة.
https://sarabic.ae/20250423/طائرات-أمريكية-تشن-10-غارات-جوية-على-معاقل-أنصار-الله-غرب-وجنوب-اليمن-1099809993.html
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الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن
قصف جوي أمريكي على معقل جماعة "أنصار الله" شمالي اليمن
عاودت المقاتلات الأمريكية، اليوم الخميس، قصفها الجوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مستهدفة بسلسلة غارات معقلها محافظة صعدة (شمال غربي اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.
القاهرة – سبوتنيك
. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 6 غارات على مواقع جبلية لـ "أنصار الله" في قرية السهلين بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة.
ويأتي القصف الجوي على معقل "أنصار الله" بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 6 غارات
على مخازن أسلحة ومواقع للجماعة في منطقتي الغُويرق والفَّازة بمديرية التُحَيتا في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، سبقتها 8 غارات على القاعدة البحرية ومعسكر الدفاع الساحلي في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة، والمطار الدولي جنوب المدينة.