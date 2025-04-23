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https://sarabic.ae/20250423/طائرات-أمريكية-تشن-10-غارات-جوية-على-معاقل-أنصار-الله-غرب-وجنوب-اليمن-1099809993.html
طائرات أمريكية تشن 10 غارات جوية على معاقل "أنصار الله" غرب وجنوب اليمن
طائرات أمريكية تشن 10 غارات جوية على معاقل "أنصار الله" غرب وجنوب اليمن
سبوتنيك عربي
جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم الأربعاء، قصفها الجوي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بغارات على مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة الساحلية ومحافظة تعز، ضمن عمليات... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T00:00+0000
2025-04-23T00:28+0000
الحرب على اليمن
قصف اليمن
الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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القاهرة –سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 4 غارات على القاعدة البحرية، ومعسكر الدفاع الساحلي في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة.وذكر المصدر أن طائرات استطلاع أمريكية تنفذ منذ ساعات، تحليقا مكثفا في سماء محافظة الحديدة.في سياق متصل، قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) لـ "سبوتنيك" إن مقاتلات أمريكية قصفت بغارتين ثكنتين لـ "أنصار الله"، في جبل البرقة ومنطقة البرادة بمديرية مَقْبَّنة غرب محافظة تعز.وتأتي الغارات الأمريكية على محافظتي الحديدة وتعز، غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية سلسلة غارات على جزيرة كمران الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، ومديرية الصليَّف شمال غربي مدينة الحديدة.ويوم الثلاثاء، أعلنت "أنصار الله" إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مُسيرة نوع "إم كيو9" في أجواء محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، هي السابعة خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري والـ22 في غضون عام، ومهاجمة حاملتي الطائرات الأمريكيتين (ترومان) و(فينسن) والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المُسيرة.
https://sarabic.ae/20250422/السفير-الأمريكي-في-اليمن-استعادة-حرية-الملاحة-كفيلة-بالتمهيد-لتسوية-شاملة-في-البلاد-1099808336.html
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الحرب على اليمن, قصف اليمن, الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرب على اليمن, قصف اليمن, الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

طائرات أمريكية تشن 10 غارات جوية على معاقل "أنصار الله" غرب وجنوب اليمن

00:00 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 00:28 GMT 23.04.2025)
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
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جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم الأربعاء، قصفها الجوي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بغارات على مناطق سيطرتها في محافظة الحديدة الساحلية ومحافظة تعز، ضمن عمليات عسكرية تنفذها واشنطن ضد الجماعة للشهر الثاني توالياً.
القاهرة –سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 4 غارات على القاعدة البحرية، ومعسكر الدفاع الساحلي في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة.
وأضاف أن قصفا أمريكيا مماثلا بـ 4 غارات استهدف المطار الدولي جنوب مدينة الحديدة .
وذكر المصدر أن طائرات استطلاع أمريكية تنفذ منذ ساعات، تحليقا مكثفا في سماء محافظة الحديدة.
في سياق متصل، قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) لـ "سبوتنيك" إن مقاتلات أمريكية قصفت بغارتين ثكنتين لـ "أنصار الله"، في جبل البرقة ومنطقة البرادة بمديرية مَقْبَّنة غرب محافظة تعز.
وتأتي الغارات الأمريكية على محافظتي الحديدة وتعز، غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية سلسلة غارات على جزيرة كمران الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، ومديرية الصليَّف شمال غربي مدينة الحديدة.
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
السفير الأمريكي في اليمن: استعادة حرية الملاحة كفيلة بالتمهيد لتسوية شاملة في البلاد
أمس, 19:43 GMT
ويوم الثلاثاء، أعلنت "أنصار الله" إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مُسيرة نوع "إم كيو9" في أجواء محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، هي السابعة خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري والـ22 في غضون عام، ومهاجمة حاملتي الطائرات الأمريكيتين (ترومان) و(فينسن) والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المُسيرة.
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