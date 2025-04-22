https://sarabic.ae/20250422/السفير-الأمريكي-في-اليمن-استعادة-حرية-الملاحة-كفيلة-بالتمهيد-لتسوية-شاملة-في-البلاد-1099808336.html
السفير الأمريكي في اليمن: استعادة حرية الملاحة كفيلة بالتمهيد لتسوية شاملة في البلاد
السفير الأمريكي في اليمن: استعادة حرية الملاحة كفيلة بالتمهيد لتسوية شاملة في البلاد
سبوتنيك عربي
كشف السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاغن، أن إيقاف هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، سيفضي لتمهيد الطريق أمام تحقيق تسوية سياسية في اليمن،... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T19:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال فاغن، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "إن استعادة حرية الملاحة كفيلة بتمهيد الطريق أمام تسوية شاملة لتحقيق حل سياسي شامل للصراع في اليمن".في سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ مقاتلات أميركية انطلقت من على متن حاملتي الطائرات الأميركيتين "هاري ترومان" و"كارل فينسون"، ضربات دقيقة ضد أهداف تابعة لـ "أنصار الله" في اليمن، وذلك بعد أيام من إعلان قيادي في الجماعة، خروج إحدى الحاملتين عن الخدمة جراء هجمات قوات الجماعة.ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، إن "المعلومات المؤكدة أن (ترومان) فقدت قيادتها وسيطرتها وأصبحت خارج الخدمة من الأيام الأولى للعدوان"، مضيفاً أن "(ترومان) لم تحقق شيئاً للعدو مما اضطره لجلب قطع أخرى واستخدام أسلحة أخرى". ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أميركي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أميركية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غربي البلاد) إلى 80 قتيلاً و150 جريحاً.نتنياهو يتوعد "أنصار الله" بـ"رد قاسي"
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن
السفير الأمريكي في اليمن: استعادة حرية الملاحة كفيلة بالتمهيد لتسوية شاملة في البلاد
كشف السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاغن، أن إيقاف هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، سيفضي لتمهيد الطريق أمام تحقيق تسوية سياسية في اليمن، وإيقاف الصراع الدائر في البلد العربي منذ 10 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. وقال فاغن، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "إن استعادة حرية الملاحة كفيلة بتمهيد الطريق أمام تسوية شاملة لتحقيق حل سياسي شامل للصراع في اليمن".
في سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ مقاتلات أميركية انطلقت من على متن حاملتي الطائرات الأميركيتين "هاري ترومان" و"كارل فينسون"، ضربات دقيقة ضد أهداف تابعة لـ "أنصار الله" في اليمن، وذلك بعد أيام من إعلان قيادي في الجماعة، خروج إحدى الحاملتين عن الخدمة جراء هجمات قوات الجماعة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "تعمل كارل فينسون جنباً إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان حيث تنفذ الحاملتان ضربات دقيقة ضد عدة أهداف تابعة للحوثيين المدعومين من إيران".
ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، إن "المعلومات المؤكدة أن (ترومان) فقدت قيادتها وسيطرتها وأصبحت خارج الخدمة من الأيام الأولى للعدوان"، مضيفاً أن "(ترومان) لم تحقق شيئاً للعدو مما اضطره لجلب قطع أخرى واستخدام أسلحة أخرى".
ومنذ بدء القوات الأمريكية عملياتها العسكرية ضد "أنصار الله" منتصف آذار/مارس الماضي، أعلنت الجماعة تنفيذ 18 هجوماً بالصواريخ والطائرات المُسيرة ضد حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" في البحر الأحمر، وشن 3 هجمات على حاملة الطائرات "فينسون" في البحر الأحمر.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أميركي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أميركية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غربي البلاد) إلى 80 قتيلاً و150 جريحاً.