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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
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لقاء سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
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السفير الأمريكي في اليمن: استعادة حرية الملاحة كفيلة بالتمهيد لتسوية شاملة في البلاد
السفير الأمريكي في اليمن: استعادة حرية الملاحة كفيلة بالتمهيد لتسوية شاملة في البلاد
سبوتنيك عربي
كشف السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاغن، أن إيقاف هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، سيفضي لتمهيد الطريق أمام تحقيق تسوية سياسية في اليمن،... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T19:43+0000
2025-04-22T19:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال فاغن، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "إن استعادة حرية الملاحة كفيلة بتمهيد الطريق أمام تسوية شاملة لتحقيق حل سياسي شامل للصراع في اليمن".في سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ مقاتلات أميركية انطلقت من على متن حاملتي الطائرات الأميركيتين "هاري ترومان" و"كارل فينسون"، ضربات دقيقة ضد أهداف تابعة لـ "أنصار الله" في اليمن، وذلك بعد أيام من إعلان قيادي في الجماعة، خروج إحدى الحاملتين عن الخدمة جراء هجمات قوات الجماعة.ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، إن "المعلومات المؤكدة أن (ترومان) فقدت قيادتها وسيطرتها وأصبحت خارج الخدمة من الأيام الأولى للعدوان"، مضيفاً أن "(ترومان) لم تحقق شيئاً للعدو مما اضطره لجلب قطع أخرى واستخدام أسلحة أخرى". ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أميركي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أميركية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غربي البلاد) إلى 80 قتيلاً و150 جريحاً.نتنياهو يتوعد "أنصار الله" بـ"رد قاسي"
https://sarabic.ae/20250421/الطيران-الأمريكي-يشن-غارات-جوية-جديدة-على-معاقل-أنصار-الله-في-اليمن-1099774033.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن

السفير الأمريكي في اليمن: استعادة حرية الملاحة كفيلة بالتمهيد لتسوية شاملة في البلاد

19:43 GMT 22.04.2025
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
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كشف السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاغن، أن إيقاف هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، سيفضي لتمهيد الطريق أمام تحقيق تسوية سياسية في اليمن، وإيقاف الصراع الدائر في البلد العربي منذ 10 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. وقال فاغن، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "إن استعادة حرية الملاحة كفيلة بتمهيد الطريق أمام تسوية شاملة لتحقيق حل سياسي شامل للصراع في اليمن".
في سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ مقاتلات أميركية انطلقت من على متن حاملتي الطائرات الأميركيتين "هاري ترومان" و"كارل فينسون"، ضربات دقيقة ضد أهداف تابعة لـ "أنصار الله" في اليمن، وذلك بعد أيام من إعلان قيادي في الجماعة، خروج إحدى الحاملتين عن الخدمة جراء هجمات قوات الجماعة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "تعمل كارل فينسون جنباً إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان حيث تنفذ الحاملتان ضربات دقيقة ضد عدة أهداف تابعة للحوثيين المدعومين من إيران".
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
الطيران الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على معاقل "أنصار الله" في اليمن
أمس, 23:20 GMT
ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، إن "المعلومات المؤكدة أن (ترومان) فقدت قيادتها وسيطرتها وأصبحت خارج الخدمة من الأيام الأولى للعدوان"، مضيفاً أن "(ترومان) لم تحقق شيئاً للعدو مما اضطره لجلب قطع أخرى واستخدام أسلحة أخرى".

ومنذ بدء القوات الأمريكية عملياتها العسكرية ضد "أنصار الله" منتصف آذار/مارس الماضي، أعلنت الجماعة تنفيذ 18 هجوماً بالصواريخ والطائرات المُسيرة ضد حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" في البحر الأحمر، وشن 3 هجمات على حاملة الطائرات "فينسون" في البحر الأحمر.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أميركي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أميركية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غربي البلاد) إلى 80 قتيلاً و150 جريحاً.
نتنياهو يتوعد "أنصار الله" بـ"رد قاسي"
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