الطيران الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على معاقل "أنصار الله" في اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/الطيران-الأمريكي-يشن-غارات-جوية-جديدة-على-معاقل-أنصار-الله-في-اليمن-1099774033.html
الطيران الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على معاقل "أنصار الله" في اليمن
الطيران الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على معاقل "أنصار الله" في اليمن
سبوتنيك عربي
جددت مقاتلات أميركية، اليوم الثلاثاء، قصف معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، مستهدفةً بغارات محافظات الحديدة ومأرب وصنعاء، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T23:20+0000
2025-04-21T23:37+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:7:2250:1273_1920x0_80_0_0_81dad9002edccd7bf263d0d4ac0980e0.jpg
القاهرة –سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" بأن "عدوانا أمريكيا استهدف بغارات عدة جزيرة كمران في محافظة الحديدة".ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل إضافية عن القصف الجوي على الجزيرة الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولي جنوب البحر الأحمر، خاصة أنه يأتي بعد ساعات من إعلان الجماعة تعرض مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة إلى 25 غارة أمريكية.في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام جماعة "أنصار الله" أن "العدوان الأمريكي شن 4 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب".وتأتي الغارات الأمريكية على محافظات الحديدة ومأرب وصنعاء، غداة إعلان "أنصار الله" مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حيا وسوقا شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن).ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب اليمن) إلى 80 قتيلا و150 جريحا.وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بينها 220 غارة نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء قبل الماضي، عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جُلهم أطفال ونساء".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-42-شخصاً-بقصف-أميركي-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1099737802.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be5881d45c43b1d57aa7b18f056ca23a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أنصار الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أنصار الله

الطيران الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على معاقل "أنصار الله" في اليمن

23:20 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 23:37 GMT 21.04.2025)
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
تابعنا عبر
جددت مقاتلات أميركية، اليوم الثلاثاء، قصف معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، مستهدفةً بغارات محافظات الحديدة ومأرب وصنعاء، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليا.
القاهرة –سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" بأن "عدوانا أمريكيا استهدف بغارات عدة جزيرة كمران في محافظة الحديدة".
ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل إضافية عن القصف الجوي على الجزيرة الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولي جنوب البحر الأحمر، خاصة أنه يأتي بعد ساعات من إعلان الجماعة تعرض مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة إلى 25 غارة أمريكية.
في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام جماعة "أنصار الله" أن "العدوان الأمريكي شن 4 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب".
وأشارت وسائل إعلام الجماعة إلى "استهداف عدوان أمريكي بغارتين منطقة المحجَر في قرية هروب بمديرية الحصن في خولان بمحافظة صنعاء".
وتأتي الغارات الأمريكية على محافظات الحديدة ومأرب وصنعاء، غداة إعلان "أنصار الله" مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حيا وسوقا شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن).
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب اليمن) إلى 80 قتيلا و150 جريحا.
وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بينها 220 غارة نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.
وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء قبل الماضي، عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جُلهم أطفال ونساء".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
"أنصار الله": مقتل وإصابة 42 شخصا بقصف أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء
أمس, 23:35 GMT
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала