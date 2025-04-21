https://sarabic.ae/20250421/الطيران-الأمريكي-يشن-غارات-جوية-جديدة-على-معاقل-أنصار-الله-في-اليمن-1099774033.html

الطيران الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على معاقل "أنصار الله" في اليمن

الطيران الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على معاقل "أنصار الله" في اليمن

سبوتنيك عربي

جددت مقاتلات أميركية، اليوم الثلاثاء، قصف معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، مستهدفةً بغارات محافظات الحديدة ومأرب وصنعاء، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T23:20+0000

2025-04-21T23:20+0000

2025-04-21T23:37+0000

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القاهرة –سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" بأن "عدوانا أمريكيا استهدف بغارات عدة جزيرة كمران في محافظة الحديدة".ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل إضافية عن القصف الجوي على الجزيرة الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولي جنوب البحر الأحمر، خاصة أنه يأتي بعد ساعات من إعلان الجماعة تعرض مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة إلى 25 غارة أمريكية.في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام جماعة "أنصار الله" أن "العدوان الأمريكي شن 4 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب".وتأتي الغارات الأمريكية على محافظات الحديدة ومأرب وصنعاء، غداة إعلان "أنصار الله" مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حيا وسوقا شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن).ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب اليمن) إلى 80 قتيلا و150 جريحا.وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بينها 220 غارة نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء قبل الماضي، عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جُلهم أطفال ونساء".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-42-شخصاً-بقصف-أميركي-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1099737802.html

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