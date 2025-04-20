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https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-42-شخصاً-بقصف-أميركي-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1099737802.html
"أنصار الله": مقتل وإصابة 42 شخصا بقصف أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء
"أنصار الله": مقتل وإصابة 42 شخصا بقصف أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قصف جوي أمريكي على حي وسوق شعبي في العاصمة صنعاء إلى 42 قتيلاً وجريحاً، ضمن عمليات عسكرية تنفذها... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T23:35+0000
2025-04-20T23:36+0000
أنصار الله
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099424883_0:0:1563:879_1920x0_80_0_0_45db10e50e41c963fa68a02d13271733.jpg
القاهرة –سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "حصيلة العدوان الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء ارتفعت إلى 12 قتيلا و30 جريحاً".وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية استهدفت بغارة منزلاً في مديرية شعوب وسط العاصمة، ضمن 10 غارات توزعت بـ 6 غارات على جبل نُقم شرق العاصمة، وجبل عَطَّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي العاصمة، ومقر صندوق النظافة في منطقة عصر غرب العاصمة، و3 غارات على مديرية الجُوبة في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، فيما استهدفت سلسلة غارات أخرى جزيرة كمران في محافظة الحديدة (غرب البلاد)، حسب وسائل إعلام "أنصار الله".وتأتي الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومأرب والحديدة غداة إعلان "أنصار الله" مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر قصف جوي أميركي استهدف بأكثر من 40 غارة العاصمة والمحافظتين ذاتهما.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب اليمن) إلى 80 قتيلاً و150 جريحاً في حصيلة غير نهائية.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، مبررةً الاستهداف بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لهم"، حد قولها.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بينها 220 غارة نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء قبل الماضي، عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جُلهم أطفال ونساء".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-تعلن-فرض-عقوبات-على-شركات-نفط-أمريكية-1099734646.html
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أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن
أنصار الله, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن

"أنصار الله": مقتل وإصابة 42 شخصا بقصف أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء

23:35 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 23:36 GMT 20.04.2025)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanأنصار جماعة "أنصار الله" اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قصف جوي أمريكي على حي وسوق شعبي في العاصمة صنعاء إلى 42 قتيلاً وجريحاً، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني توالياً.
القاهرة –سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "حصيلة العدوان الأمريكي على سوق وحي فروة الشعبي في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء ارتفعت إلى 12 قتيلا و30 جريحاً".

وأضافت أن "الحصيلة غير نهائية وفرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عملها في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض".

وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية استهدفت بغارة منزلاً في مديرية شعوب وسط العاصمة، ضمن 10 غارات توزعت بـ 6 غارات على جبل نُقم شرق العاصمة، وجبل عَطَّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي العاصمة، ومقر صندوق النظافة في منطقة عصر غرب العاصمة، و3 غارات على مديرية الجُوبة في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، فيما استهدفت سلسلة غارات أخرى جزيرة كمران في محافظة الحديدة (غرب البلاد)، حسب وسائل إعلام "أنصار الله".
وتأتي الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومأرب والحديدة غداة إعلان "أنصار الله" مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر قصف جوي أميركي استهدف بأكثر من 40 غارة العاصمة والمحافظتين ذاتهما.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب اليمن) إلى 80 قتيلاً و150 جريحاً في حصيلة غير نهائية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس الماضي، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، مبررةً الاستهداف بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لهم"، حد قولها.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
"أنصار الله" تعلن "فرض عقوبات" على شركات نفط أمريكية
18:15 GMT
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بينها 220 غارة نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.
وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء قبل الماضي، عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جُلهم أطفال ونساء".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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