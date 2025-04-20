"أنصار الله" تعلن "فرض عقوبات" على شركات نفط أمريكية

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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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19 د
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شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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عالم سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-تعلن-فرض-عقوبات-على-شركات-نفط-أمريكية-1099734646.html
"أنصار الله" تعلن "فرض عقوبات" على شركات نفط أمريكية
"أنصار الله" تعلن "فرض عقوبات" على شركات نفط أمريكية
سبوتنيك عربي
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن القدرات العسكرية للجماعة لم تتضرر بنسبة 1 في المئة جراء القصف الأمريكي. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T18:15+0000
2025-04-20T18:15+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن المشاط، خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، اليوم الأحد، فرض عقوبات على شركات نفط أمريكية.وتابع: "مركز العمليات الإنساني سيعلن شركات الأسلحة وشركات النفط الأمريكية ضمن العقوبات لدينا".وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241003/ضربة-قاصمة-أنصار-الله-تنشر-مشاهد-لاستهداف-سفينة-نفطية-بزورق-مسير-فيديو--1093412543.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية

"أنصار الله" تعلن "فرض عقوبات" على شركات نفط أمريكية

18:15 GMT 20.04.2025
© AP Photoناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن القدرات العسكرية للجماعة لم تتضرر بنسبة 1 في المئة جراء القصف الأمريكي.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن المشاط، خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، اليوم الأحد، فرض عقوبات على شركات نفط أمريكية.
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
"ضربة قاصمة".. "أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة نفطية بزورق مسير.. فيديو
3 أكتوبر 2024, 17:44 GMT
وتابع: "مركز العمليات الإنساني سيعلن شركات الأسلحة وشركات النفط الأمريكية ضمن العقوبات لدينا".
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
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