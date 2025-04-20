https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-تعلن-فرض-عقوبات-على-شركات-نفط-أمريكية-1099734646.html
"أنصار الله" تعلن "فرض عقوبات" على شركات نفط أمريكية
"أنصار الله" تعلن "فرض عقوبات" على شركات نفط أمريكية
سبوتنيك عربي
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن القدرات العسكرية للجماعة لم تتضرر بنسبة 1 في المئة جراء القصف الأمريكي. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T18:15+0000
2025-04-20T18:15+0000
2025-04-20T18:15+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن المشاط، خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، اليوم الأحد، فرض عقوبات على شركات نفط أمريكية.وتابع: "مركز العمليات الإنساني سيعلن شركات الأسلحة وشركات النفط الأمريكية ضمن العقوبات لدينا".وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241003/ضربة-قاصمة-أنصار-الله-تنشر-مشاهد-لاستهداف-سفينة-نفطية-بزورق-مسير-فيديو--1093412543.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
"أنصار الله" تعلن "فرض عقوبات" على شركات نفط أمريكية
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن القدرات العسكرية للجماعة لم تتضرر بنسبة 1 في المئة جراء القصف الأمريكي.
القاهرة - سبوتنيك
. وأعلن المشاط، خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، اليوم الأحد، فرض عقوبات على شركات نفط أمريكية.
وتابع: "مركز العمليات الإنساني سيعلن شركات الأسلحة وشركات النفط الأمريكية ضمن العقوبات لدينا".
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ
والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتؤكد "أنصار الله
" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.