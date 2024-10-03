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https://sarabic.ae/20241003/ضربة-قاصمة-أنصار-الله-تنشر-مشاهد-لاستهداف-سفينة-نفطية-بزورق-مسير-فيديو--1093412543.html
"ضربة قاصمة".. "أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة نفطية بزورق مسير.. فيديو
"ضربة قاصمة".. "أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة نفطية بزورق مسير.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية "غوارديلا مون" النفطية، بواسطة زورق مُسير، في البحر الأحمر. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T17:44+0000
2024-10-03T17:44+0000
رصد عسكري
أنصار الله
العالم العربي
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وتبين المشاهد التي نشرتها الجماعة اليمنية، لحظة استهداف السفينة البريطانية "غوارديلا مون" النفطية بواسطة زورق مسير، وجاء الاستهداف في منتصف هيكل السفينة.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في مدينة يافا بإسرائيل، بعدد من الطائرات المسيرة من نوع "يافا".وحيت "أنصار الله"، "الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق"، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد "العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان".وأعلنت "أنصار الله"، أمس الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع "قدس-5".وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".وبارك المتحدث العسكري لأنصار الله، "عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد إسرائيل"، مؤكدا استعداد القوات اليمنية للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد".
https://sarabic.ae/20241003/الكاميرا-ترصد-لحظة-توتر-نتنياهو-إثر-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-فيديو-1093411693.html
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رصد عسكري, أنصار الله, العالم العربي
رصد عسكري, أنصار الله, العالم العربي

"ضربة قاصمة".. "أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة نفطية بزورق مسير.. فيديو

17:44 GMT 03.10.2024
© Photo / twitter.comجماعة "أنصار الله" اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية "غوارديلا مون" النفطية
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Photo / twitter.com
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نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية "غوارديلا مون" النفطية، بواسطة زورق مُسير، في البحر الأحمر.
وتبين المشاهد التي نشرتها الجماعة اليمنية، لحظة استهداف السفينة البريطانية "غوارديلا مون" النفطية بواسطة زورق مسير، وجاء الاستهداف في منتصف هيكل السفينة.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في مدينة يافا بإسرائيل، بعدد من الطائرات المسيرة من نوع "يافا".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"، مؤكدا أنها "تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".
وحيت "أنصار الله"، "الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق"، مؤكدة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد "العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان".
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وأعلنت "أنصار الله"، أمس الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع "قدس-5".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن ذلك جاء "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية"، مؤكدا أن "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار".
وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".
وبارك المتحدث العسكري لأنصار الله، "عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد إسرائيل"، مؤكدا استعداد القوات اليمنية للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد".
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