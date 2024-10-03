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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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لقاء سبوتنيك
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الكاميرا ترصد لحظة توتر نتنياهو إثر الهجوم الإيراني على إسرائيل.. فيديو
الكاميرا ترصد لحظة توتر نتنياهو إثر الهجوم الإيراني على إسرائيل.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مباشرة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، والذي أُطلق عليه في إيران... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T17:39+0000
2024-10-03T17:39+0000
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وأثار فيديو ليدي نتنياهو المرتعشتين، أثناء إلقائه خطابا بعد القصف الإيراني، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.وكان من الملاحظ أن الكاميرا سارعت بالتركيز على وجه نتنياهو، في الفيديو الذي دام حوالي 4 دقائق، بعدما التقطت يديه المرتعشتين.وأظهر الفيديو بوضوح علامات الضيق النفسي ونقص التركيز لنتنياهو، وأشار سلوكه وإيماءاته إلى الضغط النفسي وفقدان السيطرة على الموقف.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعرب عن ثقته بأنه لن يحدث أي تطور ملحوظ، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضد إسرائيل.وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن: "لن يحدث شيء اليوم (الخميس)".وكشف الرئيس الأمريكي أن هناك "نقاشات" جارية حول احتمال شنّ إسرائيل ضربات ضد منشآت نفطية إيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة قال إنها على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241001/نتنياهو-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-تم-إحباطه-وطهران-ارتكبت-خطأ-كبيرا-وستدفع-ثمنه-1093338106.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار حزب الله
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار حزب الله

الكاميرا ترصد لحظة توتر نتنياهو إثر الهجوم الإيراني على إسرائيل.. فيديو

17:39 GMT 03.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مباشرة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، والذي أُطلق عليه في إيران اسم "الوعد الصادق 2".
وأثار فيديو ليدي نتنياهو المرتعشتين، أثناء إلقائه خطابا بعد القصف الإيراني، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان من الملاحظ أن الكاميرا سارعت بالتركيز على وجه نتنياهو، في الفيديو الذي دام حوالي 4 دقائق، بعدما التقطت يديه المرتعشتين.
وأظهر الفيديو بوضوح علامات الضيق النفسي ونقص التركيز لنتنياهو، وأشار سلوكه وإيماءاته إلى الضغط النفسي وفقدان السيطرة على الموقف.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعرب عن ثقته بأنه لن يحدث أي تطور ملحوظ، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضد إسرائيل.
وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن: "لن يحدث شيء اليوم (الخميس)".
وكشف الرئيس الأمريكي أن هناك "نقاشات" جارية حول احتمال شنّ إسرائيل ضربات ضد منشآت نفطية إيرانية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
نتنياهو: الهجوم الصاروخي الإيراني تم إحباطه وطهران ارتكبت خطأ كبيرا ستدفع ثمنه
1 أكتوبر, 21:26 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة قال إنها على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
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