https://sarabic.ae/20250427/مقتل-8-مدنيين-في-غارات-أمريكية-على-أهداف-بصنعاء-وسط-اليمن-1099948792.html

مقتل 8 مدنيين في غارات أمريكية على أهداف بصنعاء وسط اليمن

مقتل 8 مدنيين في غارات أمريكية على أهداف بصنعاء وسط اليمن

سبوتنيك عربي

قتل 8 مدنيين وأصيب آخرون إثر قصف جوي أمريكي استهدف العاصمة صنعاء، وسط اليمن، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد "أنصار الله" للشهر الثاني تواليا. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T21:21+0000

2025-04-27T21:21+0000

2025-04-27T21:21+0000

أنصار الله

قصف اليمن

الحرب على اليمن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092543246_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e33ca2ba9791dd31809445364360551.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، أمس الأحد، إن "العدوان الأمريكي استهدف 3 منازل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث [شمال العاصمة صنعاء].. وسقط 8 شهداء بينهم أطفال ونساء وعدد من الإصابات حصيلة أولية للعدوان الأميركي على منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث".وبوقت سابق من اليوم، نفذت مقاتلات أمريكية 5 غارات على مواقع للواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك".وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250426/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدفين-حيويين-بتل-أبيب-وعسقلان-بطائرتين-مسيرتين-1099917189.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, قصف اليمن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي