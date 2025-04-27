مقتل 8 مدنيين في غارات أمريكية على أهداف بصنعاء وسط اليمن

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
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29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
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عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
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الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
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https://sarabic.ae/20250427/مقتل-8-مدنيين-في-غارات-أمريكية-على-أهداف-بصنعاء-وسط-اليمن-1099948792.html
مقتل 8 مدنيين في غارات أمريكية على أهداف بصنعاء وسط اليمن
مقتل 8 مدنيين في غارات أمريكية على أهداف بصنعاء وسط اليمن
سبوتنيك عربي
قتل 8 مدنيين وأصيب آخرون إثر قصف جوي أمريكي استهدف العاصمة صنعاء، وسط اليمن، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد "أنصار الله" للشهر الثاني تواليا. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T21:21+0000
2025-04-27T21:21+0000
أنصار الله
قصف اليمن
الحرب على اليمن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
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القاهرة – سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، أمس الأحد، إن "العدوان الأمريكي استهدف 3 منازل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث [شمال العاصمة صنعاء].. وسقط 8 شهداء بينهم أطفال ونساء وعدد من الإصابات حصيلة أولية للعدوان الأميركي على منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث".وبوقت سابق من اليوم، نفذت مقاتلات أمريكية 5 غارات على مواقع للواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك".وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250426/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدفين-حيويين-بتل-أبيب-وعسقلان-بطائرتين-مسيرتين-1099917189.html
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أنصار الله, قصف اليمن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أنصار الله, قصف اليمن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

مقتل 8 مدنيين في غارات أمريكية على أهداف بصنعاء وسط اليمن

21:21 GMT 27.04.2025
© AP Photo / STRإسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
قتل 8 مدنيين وأصيب آخرون إثر قصف جوي أمريكي استهدف العاصمة صنعاء، وسط اليمن، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد "أنصار الله" للشهر الثاني تواليا.
القاهرة – سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله"، أمس الأحد، إن "العدوان الأمريكي استهدف 3 منازل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث [شمال العاصمة صنعاء].. وسقط 8 شهداء بينهم أطفال ونساء وعدد من الإصابات حصيلة أولية للعدوان الأميركي على منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث".
وأشار إلى "أن العدو الأمريكي شن 6 غارات على الجبل الأسود في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران [شمال اليمن]، واستهدف بـ 3 غارات أخرى مديرية كتاف في محافظة صعدة [شمال غربي البلاد]".
وبوقت سابق من اليوم، نفذت مقاتلات أمريكية 5 غارات على مواقع للواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، حسب ما أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك".
وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
"أنصار الله" تعلن قصف هدفين حيويين بتل أبيب وعسقلان
أمس, 15:05 GMT
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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