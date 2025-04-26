https://sarabic.ae/20250426/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدفين-حيويين-بتل-أبيب-وعسقلان-بطائرتين-مسيرتين-1099917189.html
"أنصار الله" تعلن قصف هدفين حيويين بتل أبيب وعسقلان
"أنصار الله" تعلن قصف هدفين حيويين بتل أبيب وعسقلان
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية شن هجمات جوية على إسرائيل وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، رداً على استمرار العمليات العسكرية لتل أبيب في قطاع غزة... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، اليوم السبت، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيّرتين على هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان المحتلتين".وذكر المتحدث أن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) شمال البحر الأحمر".وأوضح أن "العملية العسكرية المشتركة نفذها سلاح الجو المُسير والقوات البحرية بعدد من الطائرات المُسيرة"، مشيرا إلى "أن العملية المشتركة تأتي في إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على البلد بشكل يومي".وأكد سريع: "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة"، مشددا على "أن العمليات لن تتوقف إلى عمق كيان العدو الصهيوني مهما كان حجم العدوان الأمريكي على البلد".وتوعد بالرد على أي تصعيد أمريكي جديد، بالقول: "سنواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل".وختم المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، بقوله: "عملياتنا العسكرية ستستمر في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنه".ويعد الهجوم على إسرائيل هو الخامس عشر لـ "أنصار الله" منذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية بقطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، آخرها، اليوم، إذ أعلنت الجماعة مهاجمة قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوب إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين - 2".
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https://sarabic.ae/20250426/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-نيفاتيم-الجوية-الإسرائيلية-في-النقب-بصاروخ-فرط-صوتي-1099911231.html
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"أنصار الله" تعلن قصف هدفين حيويين بتل أبيب وعسقلان
15:05 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 15:31 GMT 26.04.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية شن هجمات جوية على إسرائيل وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، رداً على استمرار العمليات العسكرية لتل أبيب في قطاع غزة وتواصل غارات الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني توالياً.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، اليوم السبت، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيّرتين على هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان المحتلتين".
وذكر المتحدث أن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) شمال البحر الأحمر".
وأوضح أن "العملية العسكرية
المشتركة نفذها سلاح الجو المُسير والقوات البحرية بعدد من الطائرات المُسيرة"، مشيرا إلى "أن العملية المشتركة تأتي في إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على البلد بشكل يومي".
وأكد سريع: "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة"، مشددا على "أن العمليات لن تتوقف إلى عمق كيان العدو الصهيوني مهما كان حجم العدوان الأمريكي على البلد".
وتوعد بالرد على أي تصعيد أمريكي جديد، بالقول: "سنواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل".
وختم المتحدث باسم قوات "أنصار الله
"، بقوله: "عملياتنا العسكرية ستستمر في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنه".
ويعد الهجوم على إسرائيل هو الخامس عشر لـ "أنصار الله" منذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية بقطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، آخرها، اليوم، إذ أعلنت الجماعة مهاجمة قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوب إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين - 2".