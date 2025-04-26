"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب بصاروخ فرط صوتي

عربي
بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:34 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
دور الاتحاد السوفياتي في دعم حركات المقاومة للاحتلال النازي في أوروبا
12:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
تهديد إسرائيلي بقصف مناطق شمالي غزة وإسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250426/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-نيفاتيم-الجوية-الإسرائيلية-في-النقب-بصاروخ-فرط-صوتي-1099911231.html
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب بصاروخ فرط صوتي
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب بصاروخ فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عبرها قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T10:33+0000
2025-04-26T10:33+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088507308_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_cc6a7f6656660e18279e866899ccf82a.jpg
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية في منطقة النقب، نُفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين-2"، مؤكدًا أن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت منظومات العدو في اعتراضه".كما أكد "مواصلة التصدي للعدوان الأمريكي وعدم التوقف عن تطوير القدرات العسكرية"، مشيرًا إلى أن "العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق االيوم، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مؤكدًا أن العمل جارٍ على اعتراضه.وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية، إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف منهم، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250425/سلسلة-غارات-أمريكية-تستهدف-مواقع-أنصار-الله-في-مأرب-وصنعاء-وصعدة-1099904202.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088507308_229:0:2792:1922_1920x0_80_0_0_ae3c440f9d46d3cd19949938bfd2c55d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب بصاروخ فرط صوتي

10:33 GMT 26.04.2025
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024
 المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عبرها قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية في منطقة النقب، نُفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين-2"، مؤكدًا أن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت منظومات العدو في اعتراضه".
كما أكد "مواصلة التصدي للعدوان الأمريكي وعدم التوقف عن تطوير القدرات العسكرية"، مشيرًا إلى أن "العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
سلسلة غارات أمريكية تستهدف مواقع في مأرب وصنعاء وصعدة في اليمن
أمس, 23:40 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق االيوم، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مؤكدًا أن العمل جارٍ على اعتراضه.
وقال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي على اعتراضه". وأضاف: "دوّت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية إثر إطلاق مقذوف من اليمن".
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية، إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف منهم، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала