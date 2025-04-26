https://sarabic.ae/20250426/أنصار-الله-تعلن-استهداف-قاعدة-نيفاتيم-الجوية-الإسرائيلية-في-النقب-بصاروخ-فرط-صوتي-1099911231.html

"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب بصاروخ فرط صوتي

"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب بصاروخ فرط صوتي

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عبرها قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل. 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T10:33+0000

2025-04-26T10:33+0000

2025-04-26T10:33+0000

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية في منطقة النقب، نُفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين-2"، مؤكدًا أن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت منظومات العدو في اعتراضه".كما أكد "مواصلة التصدي للعدوان الأمريكي وعدم التوقف عن تطوير القدرات العسكرية"، مشيرًا إلى أن "العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق االيوم، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مؤكدًا أن العمل جارٍ على اعتراضه.وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية، إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف منهم، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250425/سلسلة-غارات-أمريكية-تستهدف-مواقع-أنصار-الله-في-مأرب-وصنعاء-وصعدة-1099904202.html

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