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https://sarabic.ae/20250425/سلسلة-غارات-أمريكية-تستهدف-مواقع-أنصار-الله-في-مأرب-وصنعاء-وصعدة-1099904202.html
سلسلة غارات أمريكية تستهدف مواقع "أنصار الله" في مأرب وصنعاء وصعدة
سلسلة غارات أمريكية تستهدف مواقع "أنصار الله" في مأرب وصنعاء وصعدة
سبوتنيك عربي
جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم السبت، غاراتها الجوية على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مستهدفةً محافظات مأرب وصنعاء وصعدة، ضمن حملة عسكرية... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T23:40+0000
2025-04-25T23:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
قصف اليمن
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للجماعة أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ7 غارات مديرية مدغل في مأرب، و5 غارات مديرية نهم في صنعاء". ولم تُقدَّم تفاصيل إضافية حول الخسائر.وفي محافظة صعدة، معقل الجماعة شمال غربي البلاد، أفادت الوكالة بمقتل مدني وإصابة آخر جراء قصف أمريكي استهدف منزلاً في مديرية سحار، بالإضافة إلى 4 غارات على منطقة طخية في مديرية مجز الحدودية مع السعودية.وفي الحديدة، تعرضت مناطق شمال وشرق المدينة لـ10 غارات، توزعت بين مديرية باجل (6 غارات) ومنطقة رأس عيسى في مديرية الصليف (4 غارات). كما استهدف قصف جوي محافظة المحويت ومديرية بني مطر في صنعاء.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي قد كشف، الخميس الماضي، عن تنفيذ القوات الأمريكية أكثر من 1200 غارة وقصف بحري على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس، منها 260 غارة خلال الأسبوع الجاري.ويوم الاثنين، أعلنت الجماعة مقتل 12 مدنياً وإصابة 30 آخرين إثر قصف على حي وسوق شعبية في صنعاء، بينما سقط 80 قتيلاً و150 جريحاً الجمعة الماضي، في غارات على ميناء رأس عيسى بالحديدة، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ"أنصار الله".وسبق أن أعلنت الجماعة، في مارس الماضي، توسيع نطاق حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ردًا على الضربات الجوية الأمريكية، التي أدت حينها إلى مقتل 53 شخصاً وإصابة 98 آخرين.وفي سياق متصل، أكدت الجماعة أنها نفذت منذ نوفمبر 2023 أكثر من 1250 هجومًا صاروخيًا وبالطائرات المسيّرة على أهداف إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على معظم محافظات شمال ووسط اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية دعم الحكومة اليمنية لاستعادة تلك المناطق منذ مارس 2015.
https://sarabic.ae/20250425/قصف-جوي-أمريكي-يستهدف-جماعة-أنصار-الله-غربي-اليمن-1099872100.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, قصف اليمن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية, قصف اليمن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

سلسلة غارات أمريكية تستهدف مواقع "أنصار الله" في مأرب وصنعاء وصعدة

23:40 GMT 25.04.2025
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم السبت، غاراتها الجوية على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مستهدفةً محافظات مأرب وصنعاء وصعدة، ضمن حملة عسكرية مستمرة للشهر الثاني على التوالي.
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للجماعة أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ7 غارات مديرية مدغل في مأرب، و5 غارات مديرية نهم في صنعاء". ولم تُقدَّم تفاصيل إضافية حول الخسائر.
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
قصف جوي أمريكي يستهدف "أنصار الله" غربي اليمن
01:10 GMT
وفي محافظة صعدة، معقل الجماعة شمال غربي البلاد، أفادت الوكالة بمقتل مدني وإصابة آخر جراء قصف أمريكي استهدف منزلاً في مديرية سحار، بالإضافة إلى 4 غارات على منطقة طخية في مديرية مجز الحدودية مع السعودية.
وفي الحديدة، تعرضت مناطق شمال وشرق المدينة لـ10 غارات، توزعت بين مديرية باجل (6 غارات) ومنطقة رأس عيسى في مديرية الصليف (4 غارات). كما استهدف قصف جوي محافظة المحويت ومديرية بني مطر في صنعاء.
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي قد كشف، الخميس الماضي، عن تنفيذ القوات الأمريكية أكثر من 1200 غارة وقصف بحري على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس، منها 260 غارة خلال الأسبوع الجاري.
ويوم الاثنين، أعلنت الجماعة مقتل 12 مدنياً وإصابة 30 آخرين إثر قصف على حي وسوق شعبية في صنعاء، بينما سقط 80 قتيلاً و150 جريحاً الجمعة الماضي، في غارات على ميناء رأس عيسى بالحديدة، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ"أنصار الله".
وسبق أن أعلنت الجماعة، في مارس الماضي، توسيع نطاق حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ردًا على الضربات الجوية الأمريكية، التي أدت حينها إلى مقتل 53 شخصاً وإصابة 98 آخرين.
وفي سياق متصل، أكدت الجماعة أنها نفذت منذ نوفمبر 2023 أكثر من 1250 هجومًا صاروخيًا وبالطائرات المسيّرة على أهداف إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة.
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على معظم محافظات شمال ووسط اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية دعم الحكومة اليمنية لاستعادة تلك المناطق منذ مارس 2015.
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