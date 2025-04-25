https://sarabic.ae/20250425/قصف-جوي-أمريكي-يستهدف-جماعة-أنصار-الله-غربي-اليمن-1099872100.html

قصف جوي أمريكي يستهدف جماعة "أنصار الله" غربي اليمن

قصف جوي أمريكي يستهدف جماعة "أنصار الله" غربي اليمن

سبوتنيك عربي

عاودت المقاتلات الأمريكية، اليوم الجمعة، غاراتها على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مستهدفة محافظتي الحديدة (غرب اليمن) وصنعاء (وسط البلاد)، ضمن عمليات... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T01:10+0000

2025-04-25T01:10+0000

2025-04-25T01:10+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" عبر "تلغرام" بأن "عدواناً أمريكياً استهدف بسلسلة غارات جزيرة كمران في محافظة الحديدة".وأضاف أن "غارة للعدوان الأمريكي استهدفت مديرية الصليف [شمال غربي مدينة الحديدة]".وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، أن "العدوان الأمريكي شن غارتين على مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء".ولم تشر جماعة "أنصار الله" إلى طبيعة الأهداف التي استهدفها القصف الجوي أو حجم الخسائر الناجمة عنه.وتأتي الغارات الأمريكية على جزيرة كمران الاستراتيجية في محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر، وضواحي العاصمة صنعاء، بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 4 غارات على "أنصار الله" في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، وغارتين على محافظة عمران (50 كم شمال صنعاء)، وأخرى على محافظة صنعاء، حسب وسائل إعلام الجماعة.ويوم الخميس، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته أكثر من 1200 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بينها 260 غارة بقاذفات القنابل "بي 2" وغيرها خلال الأسبوع الجاري.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الصحة في حكومة الجماعة، يوم الجمعة الماضي، مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين بغارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة (غرب البلاد).وأعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، يوم الأربعاء قبل الماضي، ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جلهم أطفال ونساء".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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https://sarabic.ae/20250423/قصف-جوي-أمريكي-على-معقل-جماعة-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1099837111.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية