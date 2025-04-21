مقاتلات أمريكية تشن سلسلة غارات على مواقع "أنصار الله" غربي اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/مقاتلات-أمريكية-تشن-سلسلة-غارات-على-مواقع-أنصار-الله-غربي-اليمن-1099771915.html
مقاتلات أمريكية تشن سلسلة غارات على مواقع "أنصار الله" غربي اليمن
مقاتلات أمريكية تشن سلسلة غارات على مواقع "أنصار الله" غربي اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تجدد القصف الجوي الأمريكي على مناطق سيطرتها، بسلسلة غارات على محافظة الحديدة، غربي اليمن. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T20:40+0000
2025-04-21T20:40+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099772051_0:0:802:451_1920x0_80_0_0_f4bf4176cd2c97d930c5a0164ec61f3a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" أن "25 غارة شنها العدوان الأمريكي على مديرية التُحَيتا في محافظة الحديدة منذ الصباح".وتأتي الغارات الأمريكية المكثفة على محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر، عشية إعلان "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء، وسط اليمن.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، غربي اليمن إلى 80 قتيلاً و150 جريحًا.وأعلنت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي مواصلة الضربات الجوية ضد "أنصار الله" اليمنية انطلاقا من حاملة الطائرات هاري ترومان.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته واشنطن على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس/ أذار الماضي، بينها 220 غارة جوية نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
https://sarabic.ae/20250418/سلسلة-غارات-أمريكية-جديدة-على-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1099689058.html
https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-42-شخصاً-بقصف-أميركي-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1099737802.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099772051_0:0:602:451_1920x0_80_0_0_9bf734006b5f2dd29d6de972be82c6b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله

مقاتلات أمريكية تشن سلسلة غارات على مواقع "أنصار الله" غربي اليمن

20:40 GMT 21.04.2025
© Getty Images / U.S. Air Force / Handoutمقاتلات إف 15 أمريكية
مقاتلات إف 15 أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / U.S. Air Force / Handout
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تجدد القصف الجوي الأمريكي على مناطق سيطرتها، بسلسلة غارات على محافظة الحديدة، غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" أن "25 غارة شنها العدوان الأمريكي على مديرية التُحَيتا في محافظة الحديدة منذ الصباح".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
سلسلة غارات أمريكية جديدة على "أنصار الله" شمالي اليمن
18 أبريل, 23:52 GMT
وتأتي الغارات الأمريكية المكثفة على محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر، عشية إعلان "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء، وسط اليمن.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، غربي اليمن إلى 80 قتيلاً و150 جريحًا.
وأعلنت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي مواصلة الضربات الجوية ضد "أنصار الله" اليمنية انطلاقا من حاملة الطائرات هاري ترومان.
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
"أنصار الله": مقتل وإصابة 42 شخصا بقصف أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء
أمس, 23:35 GMT
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته واشنطن على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس/ أذار الماضي، بينها 220 غارة جوية نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала