https://sarabic.ae/20250421/مقاتلات-أمريكية-تشن-سلسلة-غارات-على-مواقع-أنصار-الله-غربي-اليمن-1099771915.html
مقاتلات أمريكية تشن سلسلة غارات على مواقع "أنصار الله" غربي اليمن
مقاتلات أمريكية تشن سلسلة غارات على مواقع "أنصار الله" غربي اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تجدد القصف الجوي الأمريكي على مناطق سيطرتها، بسلسلة غارات على محافظة الحديدة، غربي اليمن. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" أن "25 غارة شنها العدوان الأمريكي على مديرية التُحَيتا في محافظة الحديدة منذ الصباح".وتأتي الغارات الأمريكية المكثفة على محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر، عشية إعلان "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء، وسط اليمن.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، غربي اليمن إلى 80 قتيلاً و150 جريحًا.وأعلنت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي مواصلة الضربات الجوية ضد "أنصار الله" اليمنية انطلاقا من حاملة الطائرات هاري ترومان.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته واشنطن على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس/ أذار الماضي، بينها 220 غارة جوية نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
https://sarabic.ae/20250418/سلسلة-غارات-أمريكية-جديدة-على-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1099689058.html
https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-42-شخصاً-بقصف-أميركي-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1099737802.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
مقاتلات أمريكية تشن سلسلة غارات على مواقع "أنصار الله" غربي اليمن
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تجدد القصف الجوي الأمريكي على مناطق سيطرتها، بسلسلة غارات على محافظة الحديدة، غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" أن "25 غارة شنها العدوان الأمريكي على مديرية التُحَيتا في محافظة الحديدة منذ الصباح".
وتأتي الغارات الأمريكية المكثفة على محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر، عشية إعلان "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر قصف أمريكي استهدف حياً وسوقاً شعبية في العاصمة صنعاء، وسط اليمن.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله
"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، غربي اليمن إلى 80 قتيلاً و150 جريحًا.
وأعلنت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي مواصلة الضربات الجوية ضد "أنصار الله" اليمنية انطلاقا من حاملة الطائرات هاري ترومان.
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته واشنطن على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف مارس/ أذار الماضي، بينها 220 غارة جوية
نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، ردًا على قصف جوي مكثف شنته الولايات المتحدة على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصًا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.