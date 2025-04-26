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نبض افريقيا
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08:54 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250426/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-1099904530.html
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل مؤكدًا أن العمل جارٍ على اعتراضه. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T00:41+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي على اعتراضه".وأضاف: "دوّت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية إثر إطلاق مقذوف من اليمن".وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250413/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-صاروخين-انطلقا-من-اليمن-1099508741.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن

00:41 GMT 26.04.2025
© AP Photoصاروخ إيراني في سماء إسرائيل
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل مؤكدًا أن العمل جارٍ على اعتراضه.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي على اعتراضه".
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن
13 أبريل, 15:47 GMT
وأضاف: "دوّت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية إثر إطلاق مقذوف من اليمن".
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
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