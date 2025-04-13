https://sarabic.ae/20250413/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-صاروخين-انطلقا-من-اليمن-1099508741.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخا جرى إطلاقه من اليمن، مشيرا إلى أنه نفذ محاولة لاعتراضه وأن نتائج العملية يجري فحصها. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T15:47+0000
2025-04-13T15:47+0000
2025-04-13T16:07+0000
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ورصدت لقطات متداولة لحظة هروب إسرائيليين بعد تفعيل صافرات الإنذار بسبب القصف اليمني.وفي وقت لاحق، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأحد، إن العملية تضمنت إطلاق صاروخ واحد من اليمن وأنه تم التصدي له، مضيفا: "كما يبدو، فإن محاولات الاعتراض قد نجحت".وتسبب الصاروخ اليمني في توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، قبل أن يتم إعلان استئنافها لاحقا.وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على اليمن
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن
15:47 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 16:07 GMT 13.04.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخا جرى إطلاقه من اليمن، مشيرا إلى أنه نفذ محاولة لاعتراضه وأن نتائج العملية يجري فحصها.
ورصدت لقطات متداولة لحظة هروب إسرائيليين بعد تفعيل صافرات الإنذار بسبب القصف اليمني.
وفي وقت لاحق، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأحد، إن العملية تضمنت إطلاق صاروخ واحد من اليمن وأنه تم التصدي له، مضيفا: "كما يبدو، فإن محاولات الاعتراض قد نجحت".
وتسبب الصاروخ اليمني
في توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، قبل أن يتم إعلان استئنافها لاحقا.
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل
تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وتؤكد "أنصار الله
" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.