الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن

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حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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29 د
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المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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29 د
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شؤون عسكرية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
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ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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107 د
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
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حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
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لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخا جرى إطلاقه من اليمن، مشيرا إلى أنه نفذ محاولة لاعتراضه وأن نتائج العملية يجري فحصها. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T15:47+0000
2025-04-13T16:07+0000
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ورصدت لقطات متداولة لحظة هروب إسرائيليين بعد تفعيل صافرات الإنذار بسبب القصف اليمني.وفي وقت لاحق، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأحد، إن العملية تضمنت إطلاق صاروخ واحد من اليمن وأنه تم التصدي له، مضيفا: "كما يبدو، فإن محاولات الاعتراض قد نجحت".وتسبب الصاروخ اليمني في توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، قبل أن يتم إعلان استئنافها لاحقا.وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على اليمن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن

15:47 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 16:07 GMT 13.04.2025)
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخا جرى إطلاقه من اليمن، مشيرا إلى أنه نفذ محاولة لاعتراضه وأن نتائج العملية يجري فحصها.
ورصدت لقطات متداولة لحظة هروب إسرائيليين بعد تفعيل صافرات الإنذار بسبب القصف اليمني.
وفي وقت لاحق، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على موقع "إكس"، اليوم الأحد، إن العملية تضمنت إطلاق صاروخ واحد من اليمن وأنه تم التصدي له، مضيفا: "كما يبدو، فإن محاولات الاعتراض قد نجحت".
وتسبب الصاروخ اليمني في توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، قبل أن يتم إعلان استئنافها لاحقا.
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
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