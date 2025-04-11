"أنصار الله" تستهدف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
حصاد الأسبوع
هل سيكون الخطاب الدبلوماسي هو سيد الحلول السلمية للصراع الأوكراني؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-تستهدف-حاملة-طائرات-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1099456759.html
"أنصار الله" تستهدف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر
"أنصار الله" تستهدف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والسفن الحربية المرتبطة بها، في البحر الأحمر. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T15:36+0000
2025-04-11T15:36+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102437/57/1024375792_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6a675a1e7c7f142edfcc083752154a37.jpg
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان على قناته في "تلغرام": "الضربات على حاملة الطائرات هاري ترومان وسفن حربية معادية نفذت بعدد من صواريخ كروز وطائرات مسيرة".وأضاف سريع أن "العملية المشتركة لمختلف أنواع القوات جاءت ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا وجرائمه ضد شعبنا".وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي
https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-يافا-والبحر-الأحمر-1099377593.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102437/57/1024375792_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_568f9f0ad28c8f468829ccd512a416ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن

"أنصار الله" تستهدف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

15:36 GMT 11.04.2025
© Photo / Public domainأحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78))
أحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78)) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Photo / Public domain
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والسفن الحربية المرتبطة بها، في البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان على قناته في "تلغرام": "الضربات على حاملة الطائرات هاري ترومان وسفن حربية معادية نفذت بعدد من صواريخ كروز وطائرات مسيرة".
وأضاف سريع أن "العملية المشتركة لمختلف أنواع القوات جاءت ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا وجرائمه ضد شعبنا".
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" إنهم بعملياتهم ضد السفن الأمريكية يؤكدون أن "العدو فشل في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية".
المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في يافا والبحر الأحمر
9 أبريل, 13:08 GMT
وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала