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"أنصار الله" تستهدف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر
"أنصار الله" تستهدف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والسفن الحربية المرتبطة بها، في البحر الأحمر. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T15:36+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان على قناته في "تلغرام": "الضربات على حاملة الطائرات هاري ترومان وسفن حربية معادية نفذت بعدد من صواريخ كروز وطائرات مسيرة".وأضاف سريع أن "العملية المشتركة لمختلف أنواع القوات جاءت ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا وجرائمه ضد شعبنا".وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن
"أنصار الله" تستهدف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ هجوم جديد على حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والسفن الحربية المرتبطة بها، في البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان على قناته في "تلغرام": "الضربات على حاملة الطائرات هاري ترومان وسفن حربية معادية نفذت بعدد من صواريخ كروز وطائرات مسيرة".
وأضاف سريع أن "العملية المشتركة لمختلف أنواع القوات جاءت ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا وجرائمه ضد شعبنا".
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" إنهم بعملياتهم ضد السفن الأمريكية يؤكدون أن "العدو فشل في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية".
وتقصف الولايات المتحدة
المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات
جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".