"أنصار الله" تعلن مقتل 3 مدنيين إثر غارات أمريكية على صنعاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-مقتل-3-مدنيين-إثر-غارات-أمريكية-على-صنعاء-1099393754.html
"أنصار الله" تعلن مقتل 3 مدنيين إثر غارات أمريكية على صنعاء
"أنصار الله" تعلن مقتل 3 مدنيين إثر غارات أمريكية على صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، فجر اليوم الخميس، مقتل مدنيين إثر غارات أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T23:15+0000
2025-04-09T23:15+0000
الحرب على اليمن
قصف اليمن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092543246_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e33ca2ba9791dd31809445364360551.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "ثلاثة قتلى من المدنيين سقطوا في حصيلة أولية نتيجة عدوان أمريكي استهدف منطقة النهدين في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء".في سياق متصل، أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 4 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في قرية رجام بمديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء.إلى ذلك، جددت مقاتلات أمريكية قصفها الجوي على محافظة الحديدة (غرب اليمن)، حيث استهدفت جزيرة كمران الاستراتيجية (شمال غربي مدينة الحديدة)، حسب وسائل إعلام "أنصار الله".ويأتي القصف الجوي على صنعاء والحديدة، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت، يوم الثلاثاء الماضي، مدينة سكنية في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، إلى 13 قتيلاً من المدنيين و15 جريحاً.
https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-يافا-والبحر-الأحمر-1099377593.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092543246_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a900567597be9f6e0d5bf00c6f48c3fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

"أنصار الله" تعلن مقتل 3 مدنيين إثر غارات أمريكية على صنعاء

23:15 GMT 09.04.2025
© AP Photo / STRإسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، فجر اليوم الخميس، مقتل مدنيين إثر غارات أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للأسبوع الرابع توالياً.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "ثلاثة قتلى من المدنيين سقطوا في حصيلة أولية نتيجة عدوان أمريكي استهدف منطقة النهدين في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء".
المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في يافا والبحر الأحمر
13:08 GMT
في سياق متصل، أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 4 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في قرية رجام بمديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء.
إلى ذلك، جددت مقاتلات أمريكية قصفها الجوي على محافظة الحديدة (غرب اليمن)، حيث استهدفت جزيرة كمران الاستراتيجية (شمال غربي مدينة الحديدة)، حسب وسائل إعلام "أنصار الله".
ويأتي القصف الجوي على صنعاء والحديدة، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت، يوم الثلاثاء الماضي، مدينة سكنية في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، إلى 13 قتيلاً من المدنيين و15 جريحاً.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала