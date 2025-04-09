https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-مقتل-3-مدنيين-إثر-غارات-أمريكية-على-صنعاء-1099393754.html
"أنصار الله" تعلن مقتل 3 مدنيين إثر غارات أمريكية على صنعاء
"أنصار الله" تعلن مقتل 3 مدنيين إثر غارات أمريكية على صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، فجر اليوم الخميس، مقتل مدنيين إثر غارات أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T23:15+0000
2025-04-09T23:15+0000
2025-04-09T23:15+0000
الحرب على اليمن
قصف اليمن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "ثلاثة قتلى من المدنيين سقطوا في حصيلة أولية نتيجة عدوان أمريكي استهدف منطقة النهدين في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء".في سياق متصل، أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 4 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في قرية رجام بمديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء.إلى ذلك، جددت مقاتلات أمريكية قصفها الجوي على محافظة الحديدة (غرب اليمن)، حيث استهدفت جزيرة كمران الاستراتيجية (شمال غربي مدينة الحديدة)، حسب وسائل إعلام "أنصار الله".ويأتي القصف الجوي على صنعاء والحديدة، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت، يوم الثلاثاء الماضي، مدينة سكنية في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، إلى 13 قتيلاً من المدنيين و15 جريحاً.
https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-يافا-والبحر-الأحمر-1099377593.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
"أنصار الله" تعلن مقتل 3 مدنيين إثر غارات أمريكية على صنعاء
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، فجر اليوم الخميس، مقتل مدنيين إثر غارات أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للأسبوع الرابع توالياً.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "ثلاثة قتلى من المدنيين سقطوا في حصيلة أولية نتيجة عدوان أمريكي استهدف منطقة النهدين في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء".
في سياق متصل، أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 4 غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في قرية رجام بمديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء.
إلى ذلك، جددت مقاتلات أمريكية قصفها الجوي
على محافظة الحديدة (غرب اليمن)، حيث استهدفت جزيرة كمران الاستراتيجية (شمال غربي مدينة الحديدة)، حسب وسائل إعلام "أنصار الله".
ويأتي القصف الجوي على صنعاء والحديدة، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت، يوم الثلاثاء الماضي، مدينة سكنية في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، إلى 13 قتيلاً من المدنيين و15 جريحاً.