https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-يافا-والبحر-الأحمر-1099377593.html

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في يافا والبحر الأحمر

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في يافا والبحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا، واستهدفت الثانية مدمرتين أمريكيتين. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T13:08+0000

2025-04-09T13:08+0000

2025-04-09T13:08+0000

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وقال المتحدث العسكري لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو استهدف بعدد من الطائرات المسيرة عددا من القطع الحربية وعلى رأسها حاملة الطائرات ترومان شمالي البحر الأحمر"، مؤكدًا الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.وأعلنت "أنصار الله"، في وقت سابق اليوم، أن "دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية "MQ_9" في أجواء محافظة الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع".وقال العميد يحي سريع، إن "الطائرة تعتبر الـ18 التي أسقطتها الدفاعات اليمنية، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والـ3 خلال 10 أيام".وشن سلاح الجو الأمريكي 4 غارات جوية استهدفت منشآت لشبكة الاتصالات في محافظة إب وسط اليمن، وذلك في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء / الأربعاء.وأوضح مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، أن الغارات استهدفت مواقع في منطقة جبل الشامخي في مديرية بَعدان، مؤكدًا أن القصف ألحق أضرارًا بمنشآت الاتصالات هناك.وتأتي هذه الضربات في إطار الحملة الجوية الأمريكية المستمرة ضد مناطق سيطرة "أنصار الله"، والتي تكثّفت منذ منتصف مارس/آذار الماضي، عقب إعلان الجماعة استئناف استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل بالبحر الأحمر وبحر العرب، وذلك ردًا على الحصار المفروض على قطاع غزة.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.وردًا على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".

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