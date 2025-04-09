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https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-أمريكية-جديدة-بصاروخ-محلي-1099362129.html
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء، أن "دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية "MQ_9" في أجواء محافظة الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع". 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T07:02+0000
2025-04-09T07:02+0000
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، العميد يحي سريع، إن "الطائرة تعتبر الـ18 التي أسقطتها الدفاعات اليمنية، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والـ3 خلال 10 أيام".وأكد سريع، "الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها، والاستمرار أيضا في تنفيذ المهام الدفاعية والتعامل مع أي محاولة للنيل من سيادة البلاد وأمنها واستقرارها".وشن سلاح الجو الأمريكي، 4 غارات جوية استهدفت منشآت لشبكة الاتصالات في محافظة إب وسط اليمن، وذلك في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء – الأربعاء.وأوضح مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، أن الغارات استهدفت مواقع في منطقة جبل الشامخي بمديرية بَعدان، مؤكداً أن القصف ألحق أضراراً بمنشآت الاتصالات هناك.وتأتي هذه الضربات في إطار الحملة الجوية الأمريكية المستمرة ضد مناطق سيطرة "أنصار الله"، والتي تكثّفت منذ منتصف مارس/آذار الماضي، عقب إعلان الجماعة استئناف استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل بالبحر الأحمر وبحر العرب، وذلك ردًا على الحصار المفروض على قطاع غزة.ومنذ أكتوبر 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.وردًا على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250408/قصف-أمريكي-مكثف-على-أنصار-الله-في-صنعاء-1099358782.html
https://sarabic.ae/20250406/أنصار-الله-تكذب-ترامب-وتوضح-حقيقة-الفيديو-الذي-نشره-1099255027.html
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غزة
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي

07:02 GMT 09.04.2025
© Photo / U.S. Armyطائرة النسر الرمادي
طائرة النسر الرمادي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Photo / U.S. Army
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء، أن "دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أمريكية "MQ_9" في أجواء محافظة الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، العميد يحي سريع، إن "الطائرة تعتبر الـ18 التي أسقطتها الدفاعات اليمنية، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والـ3 خلال 10 أيام".
وأكد سريع، "الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها، والاستمرار أيضا في تنفيذ المهام الدفاعية والتعامل مع أي محاولة للنيل من سيادة البلاد وأمنها واستقرارها".
العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غرب البلاد تتعرض لسلسلة غارات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
قصف أمريكي مكثف على "أنصار الله" في صنعاء
أمس, 22:45 GMT
وشن سلاح الجو الأمريكي، 4 غارات جوية استهدفت منشآت لشبكة الاتصالات في محافظة إب وسط اليمن، وذلك في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء – الأربعاء.
وأوضح مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، أن الغارات استهدفت مواقع في منطقة جبل الشامخي بمديرية بَعدان، مؤكداً أن القصف ألحق أضراراً بمنشآت الاتصالات هناك.
وتأتي هذه الضربات في إطار الحملة الجوية الأمريكية المستمرة ضد مناطق سيطرة "أنصار الله"، والتي تكثّفت منذ منتصف مارس/آذار الماضي، عقب إعلان الجماعة استئناف استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل بالبحر الأحمر وبحر العرب، وذلك ردًا على الحصار المفروض على قطاع غزة.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
"أنصار الله" تنفي اتهامات ترامب وتوضح حقيقة الفيديو الذي نشره
6 أبريل, 07:43 GMT
ومنذ أكتوبر 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وردًا على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
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