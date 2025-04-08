https://sarabic.ae/20250408/قصف-أمريكي-مكثف-على-أنصار-الله-في-صنعاء-1099358782.html
قصف أمريكي مكثف على "أنصار الله" في صنعاء
قصف أمريكي مكثف على "أنصار الله" في صنعاء
سبوتنيك عربي
جددت مقاتلات أمريكية، فجر اليوم الأربعاء، قصف مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مستهدفة بسلسلة غارات جوية ثكنة في العاصمة صنعاء، ضمن عمليات... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T22:45+0000
2025-04-08T22:45+0000
2025-04-08T22:59+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن المقاتلات الأمريكية نفذت 10 غارات على جبل نقم شرق العاصمة صنعاء.وأضاف أن القصف نفذ بقنابل ثقيلة ألحقت أضرارا في المنازل المحيطة بالجبل المطل على صنعاء من الجهة الشرقية.وتأتي سلسلة الغارات على العاصمة صنعاء، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف جوي أمريكي على مدينة سكنية جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن)، إلى 22 قتيلا وجريحا.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "حصيلة استهداف طيران العدوان الأمريكي مدينة (أمين مقبل السكنية) في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ارتفعت إلى 6 قتلى بينهم 3 أطفال وامرأتان، و16 جريحا".وأضاف أن "الحصيلة أولية، وعدد الضحايا قابل للارتفاع".وذكر أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا تحت الركام".
https://sarabic.ae/20250407/أنصار-الله-تعلن-استهداف-إسرائيل-وقطع-حربية-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1099314022.html
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الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
قصف أمريكي مكثف على "أنصار الله" في صنعاء
22:45 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 22:59 GMT 08.04.2025)
جددت مقاتلات أمريكية، فجر اليوم الأربعاء، قصف مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مستهدفة بسلسلة غارات جوية ثكنة في العاصمة صنعاء، ضمن عمليات عسكرية مستمرة تنفذها واشنطن للأسبوع الرابع تواليا.
القاهرة – سبوتنيك
. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن المقاتلات الأمريكية نفذت 10 غارات على جبل نقم شرق العاصمة صنعاء.
وأضاف أن القصف نفذ بقنابل ثقيلة ألحقت أضرارا في المنازل المحيطة بالجبل المطل على صنعاء من الجهة الشرقية.
وتأتي سلسلة الغارات على العاصمة صنعاء
، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف جوي أمريكي على مدينة سكنية جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن)، إلى 22 قتيلا وجريحا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "حصيلة استهداف طيران العدوان الأمريكي مدينة (أمين مقبل السكنية) في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ارتفعت إلى 6 قتلى بينهم 3 أطفال وامرأتان، و16 جريحا".
وأضاف أن "الحصيلة أولية، وعدد الضحايا قابل للارتفاع".
وذكر أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا تحت الركام".