قصف أمريكي مكثف على "أنصار الله" في صنعاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250408/قصف-أمريكي-مكثف-على-أنصار-الله-في-صنعاء-1099358782.html
قصف أمريكي مكثف على "أنصار الله" في صنعاء
قصف أمريكي مكثف على "أنصار الله" في صنعاء
سبوتنيك عربي
جددت مقاتلات أمريكية، فجر اليوم الأربعاء، قصف مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مستهدفة بسلسلة غارات جوية ثكنة في العاصمة صنعاء، ضمن عمليات... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T22:45+0000
2025-04-08T22:59+0000
الحرب على اليمن
قصف اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/15/1096042569_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4625aff010763c36188910bf77a5106.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن المقاتلات الأمريكية نفذت 10 غارات على جبل نقم شرق العاصمة صنعاء.وأضاف أن القصف نفذ بقنابل ثقيلة ألحقت أضرارا في المنازل المحيطة بالجبل المطل على صنعاء من الجهة الشرقية.وتأتي سلسلة الغارات على العاصمة صنعاء، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف جوي أمريكي على مدينة سكنية جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن)، إلى 22 قتيلا وجريحا.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "حصيلة استهداف طيران العدوان الأمريكي مدينة (أمين مقبل السكنية) في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ارتفعت إلى 6 قتلى بينهم 3 أطفال وامرأتان، و16 جريحا".وأضاف أن "الحصيلة أولية، وعدد الضحايا قابل للارتفاع".وذكر أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا تحت الركام".
https://sarabic.ae/20250407/أنصار-الله-تعلن-استهداف-إسرائيل-وقطع-حربية-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1099314022.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/15/1096042569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f844adadcf845a5c0e3b556340120aef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

قصف أمريكي مكثف على "أنصار الله" في صنعاء

22:45 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 22:59 GMT 08.04.2025)
© AP Photoالعاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غرب البلاد تتعرض لسلسلة غارات إسرائيلية
العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غرب البلاد تتعرض لسلسلة غارات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
جددت مقاتلات أمريكية، فجر اليوم الأربعاء، قصف مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مستهدفة بسلسلة غارات جوية ثكنة في العاصمة صنعاء، ضمن عمليات عسكرية مستمرة تنفذها واشنطن للأسبوع الرابع تواليا.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن المقاتلات الأمريكية نفذت 10 غارات على جبل نقم شرق العاصمة صنعاء.
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف إسرائيل وقطع حربية أمريكية في البحر الأحمر
أمس, 19:22 GMT
وأضاف أن القصف نفذ بقنابل ثقيلة ألحقت أضرارا في المنازل المحيطة بالجبل المطل على صنعاء من الجهة الشرقية.
وتأتي سلسلة الغارات على العاصمة صنعاء، بعد ساعات من إعلان "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف جوي أمريكي على مدينة سكنية جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن)، إلى 22 قتيلا وجريحا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "حصيلة استهداف طيران العدوان الأمريكي مدينة (أمين مقبل السكنية) في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ارتفعت إلى 6 قتلى بينهم 3 أطفال وامرأتان، و16 جريحا".
وأضاف أن "الحصيلة أولية، وعدد الضحايا قابل للارتفاع".
وذكر أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا تحت الركام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала