https://sarabic.ae/20250410/زعيم-أنصار-الله-لا-تراجع-عن-استهداف-السفن-الإسرائيلية-في-البحر-وهجماتنا-مستمرة-1099425040.html

زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة

زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة

سبوتنيك عربي

أكد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، استمرار هجمات الجماعة اليمنية على إسرائيل، ومنع مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ردا على استئناف... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T17:24+0000

2025-04-10T17:24+0000

2025-04-10T17:24+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099424883_0:0:1563:879_1920x0_80_0_0_45db10e50e41c963fa68a02d13271733.jpg

وفي خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة"، قال الحوثي إن العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الصاروخي والطائرات المسيّرة، مستمرة ضد فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدا نجاحها التام في هذا الصدد.ومضى مشيرا إلى أن "ميناء إيلات أصبح مهجورا، ولم يعد بمقدور إسرائيل الاستفادة منه".كما اعتبر الحوثي أن الضغط الأمريكي لم يؤثر على الموقف اليمني، مؤكدا فشل واشنطن في تأمين الملاحة البحرية لإسرائيل أو وقف الهجمات الصاروخية والمسيرات التي تستهدفها، وأضاف أن "تصعيد واشنطن بالقاذفات لن يؤدي إلا إلى تعزيز القدرات العسكرية للجماعة".ودعا زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، الشعب اليمني للخروج، غدا الجمعة، في مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، معتبرا أن هذه المسيرات ستكون ذات أهمية كبيرة في مواجهة التصعيد الأمريكي ودعمه لإسرائيل.ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.وردا على ذلك، أطلقت أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".

https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-مقتل-3-مدنيين-إثر-غارات-أمريكية-على-صنعاء-1099393754.html

https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-يافا-والبحر-الأحمر-1099377593.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم