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زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة
زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة
سبوتنيك عربي
أكد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، استمرار هجمات الجماعة اليمنية على إسرائيل، ومنع مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ردا على استئناف... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T17:24+0000
2025-04-10T17:24+0000
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وفي خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة"، قال الحوثي إن العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الصاروخي والطائرات المسيّرة، مستمرة ضد فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدا نجاحها التام في هذا الصدد.ومضى مشيرا إلى أن "ميناء إيلات أصبح مهجورا، ولم يعد بمقدور إسرائيل الاستفادة منه".كما اعتبر الحوثي أن الضغط الأمريكي لم يؤثر على الموقف اليمني، مؤكدا فشل واشنطن في تأمين الملاحة البحرية لإسرائيل أو وقف الهجمات الصاروخية والمسيرات التي تستهدفها، وأضاف أن "تصعيد واشنطن بالقاذفات لن يؤدي إلا إلى تعزيز القدرات العسكرية للجماعة".ودعا زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، الشعب اليمني للخروج، غدا الجمعة، في مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، معتبرا أن هذه المسيرات ستكون ذات أهمية كبيرة في مواجهة التصعيد الأمريكي ودعمه لإسرائيل.ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.وردا على ذلك، أطلقت أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-مقتل-3-مدنيين-إثر-غارات-أمريكية-على-صنعاء-1099393754.html
https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-يافا-والبحر-الأحمر-1099377593.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة

17:24 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanأنصار جماعة "أنصار الله" اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أكد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، استمرار هجمات الجماعة اليمنية على إسرائيل، ومنع مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ردا على استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، فيما نفى تأثير الغارات الأمريكية على قدرات الجماعة.
وفي خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة"، قال الحوثي إن العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الصاروخي والطائرات المسيّرة، مستمرة ضد فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدا نجاحها التام في هذا الصدد.
ومضى مشيرا إلى أن "ميناء إيلات أصبح مهجورا، ولم يعد بمقدور إسرائيل الاستفادة منه".
كما اعتبر الحوثي أن الضغط الأمريكي لم يؤثر على الموقف اليمني، مؤكدا فشل واشنطن في تأمين الملاحة البحرية لإسرائيل أو وقف الهجمات الصاروخية والمسيرات التي تستهدفها، وأضاف أن "تصعيد واشنطن بالقاذفات لن يؤدي إلا إلى تعزيز القدرات العسكرية للجماعة".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
"أنصار الله" تعلن مقتل 3 مدنيين إثر غارات أمريكية على صنعاء
أمس, 23:15 GMT
ودعا زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، الشعب اليمني للخروج، غدا الجمعة، في مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، معتبرا أن هذه المسيرات ستكون ذات أهمية كبيرة في مواجهة التصعيد الأمريكي ودعمه لإسرائيل.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في يافا والبحر الأحمر
أمس, 13:08 GMT
وردا على ذلك، أطلقت أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
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