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11 غارة أمريكية تستهدف مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء
11 غارة أمريكية تستهدف مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات أمريكية شنت 11 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T02:08+0000
2025-04-11T02:41+0000
الحرب على اليمن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت قناة المسيرة: "عدوان أمريكي استهدف مديرية بني حشيش بـ5 غارات، وجبل نقم شرقي العاصمة صنعاء بغارة".وأضافت القناة: "استُهدفت منطقة فج عطان بمديرية معين جنوب غرب العاصمة صنعاء بـ3 غارات، ومنطقة الحاوري جنوب المعمر بمديرية همدان استُهدفت بغارتين".جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات ثانية وصلت إلى المنطقة لحماية التدفقات التجارية.ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس/ آذار.ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.وردا على ذلك، أطلقت أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250410/وصول-حاملة-طائرات-أمريكية-ثانية-إلى-الشرق-الأوسط-لحماية-خطوط-التجارة-1099431181.html
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الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية

11 غارة أمريكية تستهدف مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء

02:08 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 02:41 GMT 11.04.2025)
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات أمريكية شنت 11 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت قناة المسيرة: "عدوان أمريكي استهدف مديرية بني حشيش بـ5 غارات، وجبل نقم شرقي العاصمة صنعاء بغارة".
حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
وصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط لحماية خطوط التجارة
أمس, 23:34 GMT
وأضافت القناة: "استُهدفت منطقة فج عطان بمديرية معين جنوب غرب العاصمة صنعاء بـ3 غارات، ومنطقة الحاوري جنوب المعمر بمديرية همدان استُهدفت بغارتين".
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات ثانية وصلت إلى المنطقة لحماية التدفقات التجارية.
ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس/ آذار.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وردا على ذلك، أطلقت أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
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