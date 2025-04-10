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https://sarabic.ae/20250410/وصول-حاملة-طائرات-أمريكية-ثانية-إلى-الشرق-الأوسط-لحماية-خطوط-التجارة-1099431181.html
وصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط لحماية خطوط التجارة
وصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط لحماية خطوط التجارة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T23:34+0000
2025-04-10T23:34+0000
الحرب على اليمن
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وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".يأتي ذلك فيما يشن الجيش الأمريكي حاليا حملة مكثفة من الضربات ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس/ آذار.ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.وردا على ذلك، أطلقت أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250410/زعيم-أنصار-الله-لا-تراجع-عن-استهداف-السفن-الإسرائيلية-في-البحر-وهجماتنا-مستمرة-1099425040.html
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الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, قطاع غزة
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, قطاع غزة

وصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط لحماية خطوط التجارة

23:34 GMT 10.04.2025
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown / الانتقال إلى بنك الصورحاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون"
حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة.
وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة
17:24 GMT
يأتي ذلك فيما يشن الجيش الأمريكي حاليا حملة مكثفة من الضربات ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس/ آذار.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وردا على ذلك، أطلقت أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
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