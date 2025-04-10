https://sarabic.ae/20250410/وصول-حاملة-طائرات-أمريكية-ثانية-إلى-الشرق-الأوسط-لحماية-خطوط-التجارة-1099431181.html

وصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط لحماية خطوط التجارة

وصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط لحماية خطوط التجارة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T23:34+0000

2025-04-10T23:34+0000

2025-04-10T23:34+0000

الحرب على اليمن

قصف اليمن

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102576/65/1025766566_0:191:2500:1597_1920x0_80_0_0_cd6d704239691881e0de5c0fa0b7ad72.jpg

وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".يأتي ذلك فيما يشن الجيش الأمريكي حاليا حملة مكثفة من الضربات ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس/ آذار.ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت "أنصار الله" في خط المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، عبر إعلانها استهداف سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وبحر العرب، في محاولة للضغط على تل أبيب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.وردا على ذلك، أطلقت أمريكا وبريطانيا عمليات عسكرية تحت مسمى حماية حرية الملاحة، تمثّلت في سلسلة غارات جوية وصاروخية استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجماعة داخل اليمن، خصوصًا في صنعاء، الحديدة، صعدة، ذمار ومؤخرا محافظة إب.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".

https://sarabic.ae/20250410/زعيم-أنصار-الله-لا-تراجع-عن-استهداف-السفن-الإسرائيلية-في-البحر-وهجماتنا-مستمرة-1099425040.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, قطاع غزة